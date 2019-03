L’eutanasia e le priorità di un ministro

ilfoglio

(Di venerdì 15 marzo 2019) Giulia Grillo, titolare del ministero della Sanità, sostiene che “la legge sulè assolutamente prioritaria per questo paese”. Lo ha detto subito dopo la presentazione del rapporto, presentato al Parlamento dal suo stesso ministero, sull’attuazione della legge del 2010 che istituiva i cent

Roberto54260655 : @giangoSGV @LucianoBarraCar L'altra priorità è l'eutanasia, ammesso uno ci arrivi. - 78dieguito78 : RT @maria_emme: Un italiano su due fatica a pagare le visite mediche. Per questo per la Grillo la priorità è l'#eutanasia: se non puoi paga… - EnricoFaella : RT @opificioprugna: #Grillo: 'Legge su #eutanasia priorità per il Paese'. È l'unico modo per non continuare a soffrire con questo governo.… -