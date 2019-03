Italia | ordini e fatturato tornano a crescere

Surface Go LTE : avviati i preordini sul Microsoft Store Italiano [Agg.1 Consumer] : [Aggiornamento1 17/01/2019] Vi comunichiamo che adesso risulta disponibile all’acquisto sul Microsoft Store italiano anche la versione LTE del Surface Go destinata al mercato consumer. Il prezzo ufficiale è di 749 euro IVA inclusa. Link all’acquisto Articolo originale (12/11/2018), Finalmente, dopo un’attesa durata alcuni mesi, Microsoft ha avviato i preordini del nuovo Surface Go in variante LTE ossia con il ...