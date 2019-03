I soldi dei parlamentari? Adesso vanno restituiti su un conto di Di Maio

Cosa pensa Salvini dei 'soldi arabi' per la Scala di Milano : Milano, 11 mar., askanews, - 'Il sindaco di Milano ha diverse versioni, speriamo arrivi ad una versione finale. Io preferirei che la Scala fosse libera e indipendente, non dico sovrana perché poi fate ...

Alla richiesta dei soldi prestati picchia il suo creditore con una zappa : denunciato un 52enne

Isola dei famosi - Corona e l'insinuazione sui soldi per umiliare Fogli : "50 mila euro per il video?" : Fabrizio Corona è stato pagato per il video-messaggio all'Isola dei famosi contro Riccardo Fogli? Quel suo intervento prevedeva un cachet concordato con Mediaset? I sospetti sul caso che travolto il reality di Mediaset circolano da ieri, da quando le polemiche sono esplose fino a spingere i vertici

Ballando con le Stelle - Antonio Razzi concorrente : “Vado per divertirmi. Dei soldi non mi frega. Quando ero parlamentare usavo la carta e spendevo finché c’era liquidità” : Quando i politici sognano di fare le soubrette, finiscono a Ballando con le Stelle. È questo il caso dell’ex ministro e deputato Nunzia De Girolamo e dell’ex senatore Antonio Razzi, entrambi prossimi concorrenti dello show danzereccio di Milly Carlucci. Ancora manca l’ufficialità, che arriverà entro giovedì 14 marzo, ma ormai sembra fatta. “Mi ha cercato lo staff di Milly Carlucci, voleva sondare la mia disponibilità”, racconta ...

'Al clan il 5% dei soldi dei lavori' - arrestati i due esattori della camorra : Nella mattinata di ieri, gli agenti della Squadra Mobile hanno arrestoto Gaetano Portanova e Francesco Giamminelli, pregiudicati e affiliati al clan Contini, accusati di tentata estorsione aggravata ...

Giulia Sarti - le nuove rivelazioni : così avrebbe speso i soldi dei rimborsi M5s - : Nella nuova puntata delle Iene l'ex compagno della deputata, Andrea Tibusche Bogdan, ha detto di sapere come sarebbero stati spesi i soldi che non erano finiti nel fondo del microcredito

Lorenzo Farinelli - a Calogero Gliozzo parte dei soldi donati per il medico ucciso dal cancro : I familiari di Lorenzo Farinelli, il medico marchigiano malato di tumore morto prima di poter partire per gli Stati Uniti per tentare di guarire, hanno fatto sapere come verranno utilizzati i soldi che erano stati raccolti per lui su GoFundMe: 200.000 euro andranno a Calogero Gliozzo, un giovane siciliano che, come Lollo, spera di poter partire per curarsi.Continua a leggere

Prete abusò di un bimbo - telefonata choc : «Avevo 9 anni - perché?». «Era amore - ti mando dei soldi» : Sono passati molti anni ma la vittima non ha dimenticato e ha deciso di togliere il coperchio al silenzio calato su quegli abusi che quando era bambino gli cambiarono la vita. Lo ha fatto con una...

Francesco Facchinetti svela che la Cremaschi avrebbe chiesto dei soldi per non denunciarlo : Nelle ultime ore sta facendo parecchio discutere la storia che ha visto protagoniste la moglie di Francesco Facchinetti, Wilma Faissol, e Laura Cremaschi, meglio conosciuta come la "Bonas" di "Avanti un altro". La soubrette bergamasca - stando alla versione del manager milanese - avrebbe infastidito il conduttore televisivo, scatenando la gelosia della moglie che si è scagliata contro di lei lanciandole un bicchiere d'acqua dopo averle detto che ...

Francesco Facchinetti : «Laura Cremaschi mi ha chiesto dei soldi per non denunciarmi» : Altro che soap opera. La serata di Francesco Facchinetti e di sua moglie in un ristorante di Como, l’aggressione alla soubrette Laura Cremaschi che avrebbe seguito l’ex Capitan Uncino nel bagno e per questo sarebbe stata presa a bicchierate dalla furiosa moglie Wilma. E poi le repliche dei diretti interessati e i colpi di scena sono meglio di una puntata di Beautiful. E si arricchiscono di colpi di scena. L’ultimo – ...

Trapani - arrestato il re dei giochi online Calogero Luppino : faceva arrivare soldi a Messina Denaro : Calogero Luppino, imprenditore attivo nel settore delle scommesse e dei giochi online, è stato arrestato insieme ad altre due persone con l'accusa di estorsione e associazione mafiosa.Continua a leggere