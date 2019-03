Coldiretti | stop alle importazioni di pollo “con il trucco” dall’Ucraina

meteoweb.eu

(Di venerdì 15 marzo 2019) “diilche sta approfittando delle agevolazioni tariffarie concesse dalla UE per aiutare i paesi dell’Europa orientale, mettendo a rischio le produzioni nazionali ed europee”: è quanto chiede lain merito al boom delleUE di carne dicresciute del 53,7% nel solo 2018 superando le 123mila tonnellate di carne avicola arrivata da Kiev.“Per evitare di pagare dazi più alti sui pezzi pregiati come il petto – spiega la– gli ucraini hanno inventato un nuovo taglio composto da petto e ala chiamato “breast with cap in” classificato invece come pollame generico che passa i confini dell’Unione a tariffa zero per poi essere preparato e venduto come petto a ristoranti, mense e in altri canali industriali dove non c’è la possibilità per il consumatore finale di verificare ...

coldirettisicil : RT @coldiretti: Per ogni euro speso dai consumatori per l’acquisto di alimenti meno di 15 centesimi in Italia vanno a remunerare il prodott… - ColdirettiPc : RT @coldiretti: Per ogni euro speso dai consumatori per l’acquisto di alimenti meno di 15 centesimi in Italia vanno a remunerare il prodott… - Coldiretti_Asti : RT @coldiretti: Per ogni euro speso dai consumatori per l’acquisto di alimenti meno di 15 centesimi in Italia vanno a remunerare il prodott… -