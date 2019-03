Caso Ruby | morte Imane Fadil | arsenico e vecchi processi

huffingtonpost

(Di venerdì 15 marzo 2019) È proprio vero che gli amori non finiscono mai. Sicuramente è vero per Silvio Berlusconi. Lamisteriosa di, una delle testimoni chiave del processo, riporta a galla una vicenda di cui il presidente Forza Italia è stato a lungo protagonista. E riaccende i riflettori sul passato recente dell'ex premier, su una storia che, dopo aver riempito le prime pagine dei giornali, da anni continuava ad essere tessuta nelle aule dei tribunali: quella delle cene del Bunga Bunga, delle "serate eleganti", nella villa dell'allora presidente del Consiglio italiano.Dal letto dell'ospedale in cui si stava consumando la sua agonia - terminata con lail primo marzo -aveva confidato ai familiari e all'avvocato le sue paure: temeva di essere stata avvelenata. Dalle parole dei magistrati che si stanno occupando del, sembra che i suoi sospetti ...

petergomezblog : Processo Ruby, è morta la teste Imane Fadil Inchiesta per omicidio, ipotesi avvelenamento - Corriere : Caso Ruby, morta la modella-testimone Imane Fadil: si indaga per omicidio - RaiNews : Caso Ruby, morta Imane Fadil. Pm apre un'inchiesta, si teme avvelenamento -