Assume un pizzaiolo nero | clienti boicottano il suo locale Lui | Non m' importa | i

(Di venerdì 15 marzo 2019) Un ristoratore sceglie dire un giovane ragazzo africano comee da quel momento il suosi svuota: è quanto accaduto a Montescudo-Montecolombo, paesino della provincia di Rimini. Protagonista della vicenda, riportata dal Corriere della Sera, è Riccardo Lanzafame, gestore di una storica locanda, che oggi dichiara:Lo dovevo fare, è una questione di dignità, non si può attaccare un ragazzo di colore: è razzismo. E per me è inaccettabile.Lanzafame ha deciso di appendere fuori dal suoun cartello che riporta un messaggio chiaro: "In questoabbiamo assunto un ragazzino africano, se sei razzista non entrare". Il caso è scoppiato a seguito di un commento apparso sulla pagina Facebook del paese, contenente insulti razzisti contro il giovane aiuto-cuoco, 20enne originario del Gambia. Il ristoratore ...

