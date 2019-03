Ultime Notizie Roma del 14-03-2019 ore 08 | 10

romadailynews

(Di giovedì 14 marzo 2019)dailynews radiogiornale una buona giornata dalla redazione da Francesco Vitale in studio via libera l’accordo con la Cina a sdoganare via della seta per il vertice finale tra Mattarella Conte Salvini Di Maio Moavero gli Stati Uniti avvertono l’Italia Valoti rigorosamente i rischi le regole di ingaggio Italia Sono molto Severi stringenti risponderò ma ricordando che il 5 giugno rientra comunque nell’accordo bocciato il governo britannico mettere oggi a voti una mozione in cui chiedere alla camera dei comuni di scegliere tra il via libera un accordo sulla brexit mercoledì prossimo è uno più lungo termine Londra taglia in tanti darti per 12 mesi su gran parte dei prodotti importati ma non basta alle imprese britanniche recuperate non la sterlina il Democratico Urca non c’è una tv della sua che si candiderà per le elezioni americane del 2020 chi l’ha di ...

