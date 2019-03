Scuola, sciopero di studenti e docenti venerdì 15 marzo: in piazza per il clima in tutta Italia (Di giovedì 14 marzo 2019) studenti, docenti e personale ATA scendono in piazza domani, venerdì 15 marzo, per manifestare contro i cambiamenti climatici nell'ambito del "Global Strike For Future", a cui hanno aderito decine di paesi in tutto il mondo. Niente lezioni ma cortei e marce seguendo l'esempio di Greta Thunber. Ecco gli appuntamenti in programma in Italia per lo sciopero, città per città.



