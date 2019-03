Riaperto il discorso su Google Pixel 3 Lite | informazioni contrastanti

optimaitalia

(Di giovedì 14 marzo 2019)Non è stata abbandonata l'idea di un ormai prossimo, e più in particolare del modello XL, che pure dovrebbe arrivare per questa primavera. Il device è apparso nuovamente su Geekbench, mettendo in evidenza daticon quanto si era vociferato nei mesi precedenti. Il device ha ripreso ad essere identificato comeXL, e non più sotto la nomenclatura di '3a XL'.Le specifiche tecniche appaiono nettamente ridimensionate rispetto ai rumors passati, quando addirittura si parlava del processore Snapdragon 710, e soprattutto di un blocco RAM da 6GB (che ci era parso un pochino esagerato, in quanto superiore anche al quantitativo integrato nei modelli standard). Adesso la situazione è la seguente: processore MSM8953 (corrispondente allo Snapdragon 625) e 3GB di RAM, sempre gestito lato software da Android 9.0 Pie. I punteggi ottenuti dal ...

OptiMagazine : Riaperto il discorso su #GooglePixel3Lite: informazioni contrastanti - Matdpa : Dopo che #GiuliaSarti ha incassato la solidarietà di @mara_carfagna @AnnaAscani @GiorgiaMeloni penso che anche il d… - steteruzzi25 : RT @ttcalciocatania: ESCLUSIVA - Borghi: 'Al 'Ceravolo' il fattore campo non inciderà. Catania, se batti Catanzaro e Juve Stabia discorso p… -