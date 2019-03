Cancellata la scritta Vota Garibaldi a Roma | Sgarbi | Chiaro sintomo

'Vota Garibaldi' - Cancellata per errore scritta storica : Una passata vernice e la storica scritta 'Vota Garibaldi' alla Garbatella, sparisce. E' accaduto a Roma, dove alcuni addetti al decoro urbano del Campidoglio hanno coperto per errore la scritta in via ...

A Roma Cancellata la scritta "Vota Garibaldi" risalente al '48. Protesta del minisindaco : "Atto grave" : C'era scritto 'Vota Garibaldi Lista n. 1', con la vernice rossa, su un muro di via Basilio Brollo, nello storico quartiere della Garbatella a Roma, dal 1948. Oggi gli uffici del decoro urbano del Campidoglio l'hanno coperta con una vernice scambiandola per una scritta vandalica. La scritta era stata anche fatta restaurare dall'allora presidente del Municipio Massimiliano Smeriglio, che denuncia l'incidente e ricorda che accanto c'era una targa ...

