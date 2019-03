Attività fisica e cognitiva | niente fumo e niente alcol | così aiutiamo il cervello a non

Anche l’Attività fisica può causare anafilassi in rari casi : Un gruppo di esperti greci ha pubblicato una revisione della letteratura sull’anafilassi provocata dall’attività fisica e su quella indotta dall’assunzione del pasto. Si tratta di una condizione rara, ma insidiosa perché ancora meno prevedibile degli altri quadri di anafilassi. L’anafilassi è un quadro potenzialmente grave, e a volte fatale, che spesso si presenta inaspettato. Fra i casi particolarmente difficili da prevedere ci sono quelli ...

Diabete e Attività fisica : per tenere a bada la glicemia basta poco movimento tutti i giorni - ecco i consigli degli esperti : I medici e diabetologi riuniti al congresso ‘Panorama Diabete‘ promosso dalla Società italiana di diabetologia (Sid) hanno voluto fare il punto e chiarire le idee su un teme cruciale come quello del Diabete e dell’attività fisica. Quest’ultima, infatti, è stata descritta come la forma di prevenzione primaria contro 26 patologie croniche non trasmissibili incluso il Diabete. Secondo gli esperti, a differenza di quanto si ...

Attività fisica e peso forma - tesoretti per prostata e sesso : Esercizio fisico costante e stili di vita sani, se praticati da giovani, cominciando prima dei 25 anni, costituiscono una sorta di 'tesoretto' capace di far diminuire mediamente del 30% il rischio di malattie urologiche come l'ingrossamento della prostata (iperplasia prostatica benigna - Ipb) e la disfunzione erettile (De). Il dato emerge dai risultati della terza edizione della campagna #Controllati2018, promossa dalla Societa' Italiana di ...

Alzheimer : alimentazione bilanciata e Attività fisica per gli ospiti di “Casa Alzal” e “Teneramente cafè” : L’Associazione per la Ricerca Neurogenetica onlus di Lamezia Terme propone un nuovo progetto: “alimentazione e attività fisica una INTESA vincente” rivolto agli ospiti di Casa Alzal e del Teneramente cafè che si svolge presso il Chiostro Caffè letterario di Lamezia Terme. Il progetto rappresenta un nuovo percorso assistenziale a sostegno di persone con patologie neurodegenerative del nostro territorio. La sana e corretta alimentazione, ...

Colon irritabile - ricerca stabilisce che si cura anche con l'Attività fisica : Questo è vero anche per i pazienti in cui prevalgono gli episodi di diarrea, nei quali spesso si pensa che lo sport possa soltanto aumentare la motilità intestinale: anche questi soggetti riferivano ...

Proteggere la salute sessuale : alimentazione e Attività fisica aiutano benessere e fertilità : Ed ecco perché ogni anno, nel mondo si verificano milioni di nuovi casi di infezioni sessualmente trasmesse , IST, . Le IST più conosciute sono sicuramente la sifilide, la gonorrea e l'HIV, ma sono ...

Occhio pigro : l’Attività fisica migliora l’ambliopia negli adulti : l’ambliopia, detta anche Occhio pigro, è un disturbo diffuso, causato da uno sbilanciamento in età giovanile dell’attività dei due occhi, indotto da varie cause: forti differenze nel potere rifrattivo dei due occhi (anisometropia), opacizzazioni della cornea, strabismo, cataratta congenita. La patologia determina una marcata riduzione delle capacità visive, in particolare dell’acuità visiva e della stereopsi (visione della profondità). Nel ...

Sport e Attività fisica aiutano a combattere la depressione : Difficile riassumere tutti gli effetti positivi che lo Sport e l'attività fisica possono avere sul nostro organismo. Già, perché ci aiutano a rimanere più giovani, più attivi mentalmente, più al sicuro da patologie varie ed eventuali. depressione compresa. A sottolinearlo è un nuovo studio pubblicato sulla rivista Jama Psychiatry condotto sui dati genetici di oltre 600 mila persone, secondo cui ...

Virtuoso - l'app che ti ricompensa se fai Attività fisica : Nonostante tutti i buoni propositi, fare esercizio è una gran fatica. Secondo un'indagine dell'Istat, oltre 23 milioni di italiani hanno uno stile di vita sedentario e poco incline all'attività sportiva: basterebbero pochi minuti al giorno per tenersi in forma, ma spesso la mancanza di risultati e l'assenza di motivazione sono un ostacolo insormontabile che ci impediscono di iscriverci in palestra. Ma se venissimo ...

Bibite gassate dopo corsa o Attività fisica? Sono un pericolo per i reni : dopo la corsetta o un intenso esercizio fisico si sente il bisogno di rinfrescare il corpo magari attraverso l’assunzione di Bibite gassate, tuttavia queste posSono danneggiare ai reni. A mettere in guardia è uno studio pubblicato sull‘American Journal of Physiology-Regulatory, Integrative and Comparative Physiology. Già additate per il loro ruolo potenziale nell’obesità e nel diabete, i soft drink, o Bibite analcoliche a base ...

Sauna : uno studio finlandese evidenzia che allena il cuore come l'Attività fisica : La Sauna, secondo i risultati di uno studio condotto all'Università della Finlandia, avrebbe degli effetti benefici sul cuore paragonabili a quelli dell'esercizio fisico. Dallo studio è emerso infatti che maggiore risulta la frequenza delle saune minore è il rischio di mortalità cardiovascolare. Sauna: lo studio sugli effetti benefici sul cuore I ricercatori per 15 anni hanno preso in considerazione un campione di 1700 persone con una età media ...

Alzheimer : l’Attività fisica alleata contro la perdita di memoria : Nuovi benefici dell’attività fisica. Sembrerebbe infatti esserci una relazione tra un ormone indotto dall’esercizio – l’irisina – e la progressione della malattia di Alzheimer. Lo suggerisce uno studio, condotto sui topi, pubblicato online su ‘Nature Medicine’. L’attività fisica è nota per i suoi numerosi effetti benefici sulla Salute, cervello incluso. Ricerche precedenti suggeriscono che ...