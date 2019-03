Wireless Display | ora consente di proiettare Windows e Android su Xbox One

surface-phone

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Microsoft ha da poco aggiornato, l’app chedilo schermo disu Surface Hub, rendendola compatibile anche conOne.A seguito di questo aggiornamento,di usufruire di una funzionalità molto utile, quella di poter effettuare lo screen-mirroring di10 etramite Miracast su tutte le consoleOne.Caratteristiche Condividi le foto che hai appena scattato con familiari e amici senza doverle sincronizzare tramite un servizio cloud. Guarda i video che hai registrato con familiari e amici. Proietta i tuoi siti web preferiti con Microsoft Edge sulpiù grande della tua casa. Divertiti con i tuoi giochipreferiti sulla TV. Utilizza il controller diOne come gamepad giocando con i giochi per PC. Usa il PC suOne e utilizza il controller come come ...

