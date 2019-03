“Tris”tiano Ronaldo | ci sei riuscito ancora | che analogie col passato | la Juve sogna…

calcioweb.eu

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Tripletta in una gara di Champions. Sogno di tanti, obiettivo di qualcuno, normalità per lui. Sì, per Cristiansegnare tre reti in una notte del genere è diventato quasi come uscire a mangiare una pizza con gli amici. Uno, due, tre, in successione, con freddezza, tranquillità, personalità. I campioni si vedono da qui, lo abbiamo detto ieri sera, e lui non sbaglia mai quando chiamato in causa.Già, non è la prima volta. CR7, quando il gioco si fa duro, inizia ad esaltarsi. Di triplette ne ha segnate tante in questa competizione, la casella “uno” di quest’anno sembrava un fatto strano. Ma le fasi finali lo incarnano “Re”, come sempre. Come nel 2016 e nel 2017. Wolfsburg prima vittima, situazione uguale a ieri. Il Real perde 2-0 in Germania, la rimonta lui con tre reti al ritorno. Rieccoci l’anno dopo, Bayern prima e Atletico poi. Notte ...