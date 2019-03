«Meraviglie» | Alberto Angela | campione di ascolti e di aplomb

Replica Meraviglie con Alberto Angela - la prima puntata in streaming su RaiPlay : Dopo lo straordinario successo della prima edizione, da ieri sera è tornato in onda su Rai 1 il programma Meraviglie - La penisola dei tesori condotto da Alberto Angela. Uno dei programmi più amati e apprezzati dal pubblico della rete ammiraglia Rai, che lo scorso anno è riuscito ad appassionare anche una vastissima fetta di pubblico di giovani e giovanissimi, che normalmente non segue programmi di approfondimento culturale come quelli proposti ...

Alberto Angela e le sue Meraviglie 'Vorrei un Alberto tascabile per viaggiare in tutta Italia' : Nessuno aveva il dubbio, ma anche stavolta un programma di Alberto Angela vince la sfida dei social network: #Meraviglie è subito schizzato - prima ancora dell'inizio della puntata - tra i trending ...

Meraviglie - LA PENISOLA DEI TESORI/ Alberto Angela tra bellezze italiane - 12 marzo - : MERAVIGLIE, la PENISOLA dei TESORI: Alberto Angela porta il pubblico di Raiuno a Mantova, Roma e ad Amalfi nella prima puntata del 12 marzo.

Alberto Angela conduce Meraviglie : moglie - figli - età - carriera : Paleontologo, conduttore, divulgatore scientifico e scrittore: Alberto Angela è uno dei volti più amati della tv italiana, grazie anche al grande successo del programma Meraviglie. Classe 1962, è nato a Parigi ed è figlio di Piero Angela e Margherita Pastore. Ha una sorella, Christine, di quattro anni più grande a cui è molto legato. Il suo curriculum è straordinario, ricco di esperienze all’estero e in Italia, e la dimostrazione del suo ...

Meraviglie : Alberto Angela scopre nuovi tesori su Rai1. Nel viaggio anche Pippo Baudo e Giuliano Sangiorgi : Alberto Angela Dai mosaici bizantini di Ravenna agli splendori dei Gonzaga, dal barocco di Lecce a quello dei luoghi di Montalbano, in Val di Noto. E poi le altitudini del Monte Bianco o le profondità delle grotte di Frasassi, con le loro stalattiti formatesi in 12mila anni. Infine Roma con i segreti di piazza Navona e le glorie del Teatro San Carlo a Napoli. Meraviglie riprende il suo viaggio: il programma divulgativo di Alberto Angela tornerà ...

Alberto Angela torna in TV con 'Meraviglie' : Alberto Angela ritorna in prima serata su Rai 1 con il suo programma Meraviglie. Un viaggio lungo la penisola italiana che, a partire dal 12 marzo, porterà i telespettatori a scoprire i luoghi più suggestivi e le storie più famose presenti nel nostro Paese. Dal Palazzo ducale di Mantova, passando per Piazza Navona a Roma, fino ad arrivare nell'incantevole Costiera Amalfitana, Alberto Angela racconterà le caratteristiche più sorprendenti dei ...

Alberto Angela parte alla scoperta delle "Meraviglie" della nostra Italia : la tv del 12 marzo : Spazio all'attualità e alla politica su RaiTre e su La7 dove si rinnova la sfida dei talk-show . Sulla terza rete della tv pubblica ci sarà "#cartabianca" condotto da Bianca Berlinguer, mentre su La7 ...

Alberto Angela/ Il commosso ricordo di Tusa : "Persona straordinaria!" - Meraviglie - : Alberto Angela torna questa sera, martedì 12 marzo 2019, con la nuova stagione di "Meraviglie"; il programma andrà in onda su Rai1 a partire dalle 21.25.

Stasera in tv : programmi tv martedì 12 marzo 2019 - Meraviglie con Alberto Angela : Il grande giorno della Juventus per provare la rimonta nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League : alle 21.00 Juventus-Atletico Madrid su SKY SPORT UNO e SKY SPORT, canale 252 ...

I luoghi di 'Meraviglie - La penisola dei tesori' - anticipati da Alberto Angela - : E per finire, il San Carlo a Napoli, il più antico Teatro d'Opera al mondo in funzione: lì il padrone di casa sarà Massimo Ranieri». In quest'edizione non sarà solo sotto il livello del mare, ma pure ...

TV - RAI1 : “Meraviglie” - alla scoperta della Penisola dei tesori in compagnia di Alberto Angela : Prende il via martedì 12 marzo alle 21.25 su RAI1, la nuova stagione di Meraviglie, il programma condotto da Alberto Angela. Quattro puntate che costituiscono un viaggio tra opere, luoghi, sistemi di vita assolutamente particolari che testimoniano la creatività e l’ingegno dei nostri predecessori. L’Italia è davvero la Penisola dei tesori. Ospita infatti 53 siti riconosciuti dall’Unesco come patrimonio dell’umanità. Nessun paese al mondo ha ...

Su Rai 1 torna "Meraviglie" - Alberto Angela riparte dalla città sommersa di Baia : anticipazioni : Il 12 marzo in prima serata su Rai Uno la nuova stagione di “Meraviglie - La penisola dei Tesori”. La prima puntata è...

Alberto Angela presenta la nuova stagione di 'Meraviglie' : 'Sono così tante che fatichiamo a sceglierle' : In occasione della seconda stagione di Meraviglie, in onda con 4 puntate a partire dal 12 marzo alle ore 21,15 su Rai 1, il conduttore Alberto Angela presenta il programma e le difficoltà di scelta ...

Alberto Angela torna con le sue Meraviglie 'In Italia abbiamo una sinfonia di capolavori' : 'La verità è che noi Italiani siamo strani, viviamo in un Paese bellissimo, ricco di tesori, ma spesso andiamo a cercare la bellezza all'estero. La mia è stata una scommessa, volevo far vedere a tutti ...