La dipendenza dal lavoro è un problema reale | i consigli per guarire

(Di mercoledì 13 marzo 2019) Tra le possibili dipendenze di cui oggi si può facilmente rimanere schiavi, in modo più o meno consapevole, c'è anche quella dal. La riduzione progressiva delle ore di libertà, i contratti sempre più precari e la connessione costante che permette una sostanziale reperibilità a tutte le ore sono al contempo cause e sintomi di quello che negli Stati Uniti chiamano «workhaolism», esplicativa crasi coniata dallo psicologo Wayne Oates che unisce “” e “alcolismo”. Una condizione che, secondo uno studio a stelle e strisce pubblicato su Forbes, riguarderebbe il 66% dei nativi digitali, con il 63% dei millennials che ha rivelato di essere produttivo anche durante le giornate di malattia, il 32% di aver lavorato qualche volta anche dal bagno e il 70% di non avere più un intero weekend libero.Costrizione ...

