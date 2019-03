Inter | Icardi sarebbe pronto all' addio | Mauro e Wanda vorrebbero rimanere in Italia

Blastingnews

(Di mercoledì 13 marzo 2019) In casaa tenere banco è sempre il caso. Il centravanti argentino continua a lavorare a parte e, dunque, sarà sicuramente indisponibile per la gara di domani contro l’Eintracht Francoforte, in programma alle ore 21 allo stadio Meazza. Il giocatore, però, non dovrebbe recuperare neanche per il derby di Milano contro il Milan, in programma domenica alle 20:30. Una situazione di stallo che ha fatto passare in secondo piano l’ottimismo filtrato settimana scorsa dopo l’incontro tra l’ex capitano, la moglie e agente,Nara, l’avvocato Nicoletti e l’amministratore delegato dell'Giuseppe Marotta. Il mancato rientro in una settimana così delicata e importante potrebbe creare la frattura definitiva, anche con i tifosi. A questo punto l’a fine stagione sembra praticamente scontato.e il possibileall'Il rapporto tra l’...

tancredipalmeri : BOMBA! Il Real Madrid ha contattato Icardi e si è detto disposto ad aumentare l’offerta del Napoli! I dettagli: - capuanogio : Nello spogliatoio #Inter esisterebbe un patto per vincere contro Eintracht e #Milan senza #Icardi per dimostrare ch… - GoalItalia : #Icardi e l'#Inter sono ancora lontani: l'esito più probabile al momento è quello del non ritorno in campo fino all… -