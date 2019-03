Giornata del Pi Greco | scuole in festa per la costante matematica | domani al MIUR la

Giornata mondiale del rene - controlli gratuiti a Ragusa : Domani, 14 marzo, è la Giornata mondiale del rene. Per l'occasione Asp e Clinica del Mediterraneo offrono controlli gratuiti

Pallavolo Femminile A1 – Nell’11ª Giornata c’è il ‘Derby delle Bollicine’ fra Bosca S. Bernardo Cuneo e Imoco Volley Conegliano : La Bosca S. Bernardo Cuneo, ambasciatrice dello spumante piemontese, si prepara ad affrontare le campionesse d’Italia della Imoco Volley Conegliano, in arrivo dalle terre del prosecco Il tempo della vendemmia è passato ma le due bollicine più famose d’Italia torneranno protagoniste in un campo particolare, quello del Volley Femminile. Sabato 16 marzo alle 20:30 al Pala UBI Banca di Cuneo la Bosca S. Bernardo, intrecciata a doppio filo ...

Giornata Nazionale del Paesaggio - doppio appuntamento a Capodimonte giovedì 14. : - visita didattica al Museo, ore 11.00 Una finestra sul mondo Le collezioni del Museo di Capodimonte raccontano il Paesaggio In occasione della "Giornata Nazionale del Paesaggio" , il 14 marzo 2019, ...

Classifica Coppa del Mondo snowboardcross 2018-2019 : la graduatoria agGiornata. Noerl al comando - terzo Visintin : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a ...

La Giornata del Paesaggio ai siti archeologici vesuviani : protagonisti gli affreschi : Vale a dire spiegare come è fatto il mondo lontano da Pompei. Nella vicina Casa dell'Efebo, sempre nel giardino, il letto in muratura della sala da pranzo all'aperto presenta una lunga scena figurata ...

CHE BELLA Giornata - CANALE 5/ Streaming video del film con Checco Zalone - 12 marzo - : Che BELLA GIORNATA va in onda oggi, 12 marzo 2019, su CANALE 5. Si tratta di una pellicola italiana prodotta nel 2011 con Checco Zalone protagonista.

Classifica Coppa del Mondo salto con gli sci maschile 2018-2019 : la graduatoria agGiornata. Ryoyu Kobayashi porta a casa la sfera di cristallo con 5 gare d’anticipo! Lotta tra Stoch e Kraft per la piazza d’onore : Dopo una stagione completamente dominata dal polacco Kamil Stoch, si riapre la caccia alla Coppa del Mondo 2018-2019 di salto con gli sci maschile. Il favorito principale resta sicuramente Stoch, ma nella stagione post-olimpica le sorprese sono dietro l’angolo quindi attenzione ai vari Ryoyu Kobayashi, Piotr Zyla ed Evgeniy Klimov, vincitore della Classifica generale del Grand Prix estivo. La pattuglia tedesca e quella norvegese proveranno ...

Il comparto materie prime dell'Italia in territorio positivo - +1 - 46% - - positiva la Giornata per Tenaris : Scambi in rialzo per il settore commodities italiano che segue l'andamento prudente evidenziato dal settore materie prime dell'Area Euro . Il FTSE Italia Basic Resources ha aperto a 32.069,2, in ...

Serie A - le migliori giocate della 27Giornata : La ventisettesima giornata ha vissuto sul confronto a distanza tra le squadre impegnate alla corsa per un posto in Champions League, che pur faticando hanno vinto tutte, tranne la Lazio, bloccata sul ...

Giornata Mondiale dell’Acqua : per la prima volta tutte le scuole d’Italia saranno in collegamento video ed audio con i fondali del Lago di Como : “Sarà il Lago di Como ad allagare le scuole d’Italia. Raggiungeremo i fondali del Lago più profondo d’Italia, il quinto più profondo in Europa e saremo in diretta video ed audio proprio da lì. Il 22 Marzo in occasione della Giornata Mondiale dell’Acqua, tutte le scuole d’Italia andranno sui fondali del Lago raccontato da Alessandro Manzoni. Quel giorno si festeggerà in tutto il mondo la Giornata dell’Acqua, con convegni, eventi, seminari che ...

Che bella Giornata - trama e curiosità del film di Checco Zalone : La comicità di Checco Zalone torna a essere protagonista su Canale 5. La rete infatti martedì 12 marzo alle ore 21.20 ripropone il secondo film del comico, Che bella giornata, datato 2011 e diretto dal regista Gennaro Nunziante. Che bella giornata, il trailer Che bella giornata: la trama Checco, buttafuori in una discoteca brianzola che sogna di entrare nelle forze dell’ordine, si trasferisce a Milano per ricoprire il ruolo delicato di ...

Basket - i migliori italiani della 21a Giornata di Serie A. Vitali e Abass luci nella foschia bresciana - grandi partite per Ruzzier e Moraschini : Anche la ventunesima giornata di Serie A è andata in archivio con tutte le sue otto partite spalmate su tre giorni e tanti differenti orari. L’Italia cestistica, quella dei giocatori, ha cercato di mettere in mostra alcuni dei suoi migliori elementi, e lo ha fatto in particolare per ciò che riguarda gli esterni. La palma di miglior italiano del turno va a uno che la sua partita l’ha persa: è Luca Vitali. Il play della Germani Basket ...

Video/ Roma-Empoli - 2-1 - : highlights e gol della partita - Serie A - 27Giornata - : Video Roma-Empoli, 2-1,: highlights e gol della partita valevole per la 27giornata di Serie A. I gol di El Shaarawy e Schick fanno felice Ranieri

Classifica Coppa del Mondo snowboardcross 2018-2019 : la graduatoria agGiornata. Noerl al comando - terzo Visintin : La Coppa del Mondo 2018-2019 di snowboardcross vedrà gli atleti sfidarsi attraverso quattro tappe. La lotta per la sfera di cristallo comincia dall’opening stagionale a Cervinia, passando poi per la Germania, a Feldberg e per la Spagna, a Barqueida Beret, per concludersi infine in Svizzera, a Veysonnaz. Il favorito numero uno per il successo sarà ancora il francese Pierre Vaultier, bicampione olimpico in carica, che in questa stagione andrà a ...