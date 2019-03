Dal gesto di Ronaldo alla reazione della Juventus | Moggi non ha dubbi | “era soltanto una

Uomini e Donne : Andrea Dal Corso fa un gesto inaspettato per Teresa : Teresa Langella e Andrea si riavvicinano? Il gesto sorprende i fan di Uomini e Donne Un mese fa Teresa ha scelto Andrea, il quale ha risposto no. Da quel momento di acqua sotto i ponti ne è passata tanta per i due ex protagonisti di Uomini e Donne tra polemiche e frecciate. Ma non è finita qua perchè ieri Andrea Dal Corso potrebbe aver fatto un gesto spiazzante per Teresa Langella. Di cosa si tratta? In pratica quest’ultima, ieri sera, ha ...

Politano - gesto di scherno o soDalizio verso Icardi? : Domenica 24 febbraio, siamo a Firenze, per il posticipo della 23° giornata, che verrà chiusa da Fiorentina e Inter. I padroni di casa, dopo essere passati in vantaggio con un autogol di De Vrij al 1° minuto di gioco, si fanno poi rimontare da Vecino grazie all’aiuto del VAR, e da Politano, che al 40° segna, su assist di D’ambrosio, il goal del momentaneo 1-2. Un gesto tecnico non indifferente, passato però sotto la lente dei ...

Gesto Simeone - Dalla Spagna : “Il Cholo rischia la squalifica - anche CR7…” : Gesto Simeone – L’Atletico Madrid è tranquillo, nessuno teme una sanzione nei confronti di Diego Simeone. Il tecnico dei rojiblancos si era reso protagonista di un gestaccio, poi spiegato nel post partita. “Volevo dire che abbiamo le palle”, il chiarimento del Cholo. In molti, soprattutto tifosi di fede bianconera, non hanno apprezzato la celebrazione di Simeone. […] More

Dal gesto di Bonucci a quello di Simeone - Allegri tra rimproveri e frecciatine : “non sta a me giudicare - ma…” : Allegri senza peli sulla lingua: il tecnico bianconero commenta il gesto di Bonucci e quello di Simeone nella sfida di Champions tra Atletico Madrid e Juventus “Il gesto di Bonucci contro l’Atletico? Leo sta facendo un ottimo campionato ed è un giocatore importante per la Juventus. Ormai di mode ce ne sono miliardi, ma in generale penso che bisogna fare un passo indietro tutti e soprattutto avere più rispetto ed educazione, ...

Simeone e l'esultanza in Atletico-Juve. Il papà Carlos : 'Sorpreso Dal suo gesto' : L'ultima settimana di Champions ha segnato una brutta batosta per la Juve, battuta dall'Atletico per 2-0 nell'andata degli ottavi di finale. A fare il giro del mondo, però, non è stato solo il risultato, ma soprattutto l'esultanza con la quale Simeone ha accompagnato il gol del vantaggio dei Colchoneros , realizzato da Gimenez. Un gesto che lo stesso ...

MAURA VICECONTE - MORTA SUICIDA EX MARATONETA/ Parenti e amici non convinti Dalle ragioni dell'estremo gesto : Addio a MAURA VICECONTE, ex MARATONETA è MORTA SUICIDA. Atletica in lutto: problemi legati al lavoro e alla vita familiare non convincono Parenti e amici.

Stefano Sala colpito Dal gesto “folle” di una fan : la foto del tattoo in suo onore : Stefano Sala colpito dal gesto “folle” di una fan: un tatuaggio in suo onore lo lascia senza parole Avete letto bene: una fan si è tatuata l’autografo di Stefano Sala sul braccio. A mostrare la foto del tattoo raffigurante la sua firma e la sua dedica è stato il modello su Instagram stories. La cosa, inutile […] L'articolo Stefano Sala colpito dal gesto “folle” di una fan: la foto del tattoo in suo onore ...

Melissa Satta - il gesto per Boateng che passa Dal Sassuolo al Barcellona spiazza tutti : Kevin-Prince Boateng lascia il Sassuolo e approda al Barcellona: una mossa di calciomercato che ha sorpreso i più, eppure dopo le buone prestazioni dello scorso anno al Las Palmas, il...

Basket - il gesto dell'allenatore che allontana Dal campo la sua squadra per protesta contro i genitori ultrà : Marco Giazzi, oltre che essere l'allenatore, ama così tanto questo sport da fare anche l'arbitro a livelli un po' più seri. Così torna in campo, va dal suo piccolo collega e gli comunica: «Ritiro la ...

Si lancia Dall’undicesimo piano della nave da crociera : il salto in mare è pauroso e il gesto gli costa molto caro : Nick Naydev, 27enne di Vancouver, era in vacanza coi suoi amici sulla nave da crociera Symphony of the Seas della compagnia Royal Caribbean. Di fronte alla capitale delle Bahamas, Nassau, si è lanciato dall’undicesimo piano della nave, a un’altezza di circa 30 metri, mentre i suoi amici lo riprendevano col telefono. Il gesto è costato a tutta la compagnia il divieto perenne di poter salire su altre imbarcazioni della Royal ...

ANDREA Dal CORSO/ Torna a Uomini e Donne per Teresa Langella con un gesto d'amore - Trono Classico - : ANDREA Dal CORSO protagonista del Trono Classico di Uomini e Donne: un bacio passionale in arrivo tra il corteggiatore e la tronista Teresa Langella

Brasiliana ordina una pizza e viene pestata Dal gestore : "In Friuli devi parlare friulano per legge" : "Qui siamo in Friuli e si deve parlare friulano per legge". E così un uomo ha pestato una donna Brasiliana in una pizzeria a Mereto di Tomba, in provincia di Udine. A riportare la notizia è il Messaggero Veneto. Forse l'aggressore era ubriaco, ma non ci sono conferme. La donna ha sporto denuncia dopo l'accaduto.La donna ha 46 anni e vive nel pordenonese. Era nella pizzeria insieme al figlio e al nipote. Il tutto è iniziato ...

Uomini e donne - Gemma Galgani e il fratello di Tina Cipollari : l'inatteso gesto prima di uscire Dallo studio : Anche Gemma Galgani nella rete del fratello di Tina Cipollari. L'opinionista di Uomini e donne, che con la dama di Torino ha un pessimo rapporto (l'ha anche fatta piangere dopo averle versato dell'acqua addosso) ha coinvolto Giuliano, suo fratello, in uno scherzo ai danni di Angela, la dama del Tron