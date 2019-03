Champions Quali sono le possibili avversarie della Juve | sorteggio venerdì 15

Quarti di finale Champions League - quando si giocano andata e ritorno? Juventus qualificata : sorteggio e possibili avversarie : La Juventus è tra le otto grandi d’Europa, i Campioni d’Italia si sono qualificati ai Quarti di finale della Champions League dopo aver compiuto un’impresa fenomenale contro l’Atletico Madrid: i bianconeri hanno completato la pazzesca remuntada, hanno vinto il match di ritorno per 3-0 dopo aver perso 2-0 nella capitale spagnola e possono continuare a sognare. La Juventus tornerà in campo tra un mese: l’appuntamento ...

Basket - Champions League 2019 : Venezia vince - ma è il Nizhny a qualificarsi : Serviva una straordinaria impresa alla Reyer Venezia per qualificarsi per i quarti di finale della Basketball Champions League e la squadra di coach De Raffaele per poco non ci è riuscita. Venezia vince al Taliercio contro i russi del Nizhny Novgorod per 84-66, ma non riesce a ribaltare il -23 dell’andata e dunque viene eliminata. Non bastano i 26 punti di uno strepitoso Stefano Tonut, mentre in casa Nizhny sono decisivi i 21 punti di ...

Champions League - tutte le squadre qualificate ai quarti di finale : In attesa degli ultimi due incontri di domani sera, sono sei le squadre già qualificate ai quarti di finale di Champions League Ne mancano solo due, dopodiché sarà definito il quadro delle squadre qualificate ai quarti di finale di Champions League. A staccare il pass questa sera sono Juventus e Manchester City, riuscite ad eliminare Atletico Madrid e Schalke 04. Nella serata di domani toccherà a Barcellona-Lione e Liverpool-Bayern Monaco ...

La Juventus si è qualificata ai quarti di finale di Champions League : Doveva rimontare la sconfitta dell'andata, lo ha fatto battendo 3-0 l'Atletico Madrid con una tripletta di Ronaldo in una partita senza storia

Juventus-Atletico Madrid 3-0 - tripletta di Cristiano Ronaldo : i bianconeri rimontano e si qualificano ai quarti di Champions : Cristiano Ronaldo, Cristiano Ronaldo e di nuovo Cristiano Ronaldo. La Juventus lo aveva comprato per serate così e il fenomeno non ha tradito. Nella serata più dura, contro l’avversario più difficile da affrontare per i bianconeri e a livello tattico, il giocatore più forte del mondo ha fatto il giocatore più forte del mondo. Tre gol, due di testa e uno su rigore all’83esimo dopo una straripante discesa di Federico Bernardeschi, e ...

Volley : Champions Femminile - Novara a Stoccarda ipoteca la qualificazione : IL TABELLINO- ALLIANZ MTV STUTTGART - IGOR GORGONZOLA Novara 1-3, 19-25, 24-26, 25-19, 20-25, ALLIANZ MTV STUTTGART: Wilhite 7, Mc Cage 12, Schaefer 7, Kastner 4, Rivers 16, Tapp 7, Koskelo, L,, Cesar,...

Risultati Champions League/ Diretta gol live : le squadre già qualificate ai quarti : Risultati Champions League, Diretta gol live score del ritorno degli ottavi in programma oggi, 12 marzo: Juventus Atletico Madrid e Manchester City Schalke.

Rivelazione Getafe : più vicina la prima storica qualificazione in Champions : Rivelazione Getafe: più vicina la prima storica qualificazione in Champions 12 vittorie, 9 pareggi e solamente 6 sconfitte: è l’incredibile score che fin qui ha permesso al Getafe di navigare nelle zone alte della classifica di Liga. La squadra allenata da José Bordálas Jimenez occupa infatti la quarta posizione con 45 punti conquistati, a -6 dal Real Madrid, terzo e, rispettivamente, a +4 e +5 dall’Alaves, quinto e dal ...

Champions League - la Juve si qualifica ai quarti se… : Stasera all’Allianz Stadium, i bianconeri di Allegri ricevono gli spagnoli dell’Atletico Madrid, guidati da Simeone. Dopo la sconfitta in terra spagnola per 2-0, la missione della Juventus è difficilissima ma non impossibile, come insegnano le gare tra Real Madrid e Ajax e tra Psg e Manchester Utd. Ecco tutte le combinazioni per il passaggio del turno. LA Juve SI qualifica SE… – I bianconeri vanno ai quarti con una ...

Juventus - Peruzzi : 'I bianconeri possono ancora qualificarsi in Champions' : Questa sera, la Juventus sarà impegnata contro l'Udinese ma tutti i pensieri dei bianconeri sono inevitabilmente rivolti alla gara di martedì contro l'Atletico Madrid. A Torino tutti credono alla rimonta e le possibilità di passare il turno come ha detto Massimiliano Allegri in conferenza stampa sono buone. Anche molti ex giocatori della Juve credono nell'impresa e fra questo c'è Angelo Peruzzi. L'ex portiere bianconero in una bella intervista a ...

Fut Champions Cup #5 Singapore PGL : qualificati - montepremi e diretta : Sarà Singapore ospitare dal 22 al 24 la quinta FUT Champions CUP di FIFA 19 , altra tappa di avvicinamento alla Fifa eWorld Cup, il mondiale di FIFA 19 in programma durante l’estate. Ecco tutto quello che devi sapere su questo torneo che si svolgerà presso lo Zepp@Bigbox di Singapore FUT Champions CUP Singapore: le […] L'articolo Fut Champions Cup #5 Singapore PGL: qualificati, montepremi e diretta proviene da I Migliori di Fifa.

Il Manchester United ha eliminato il Paris Saint-Germain e si è qualificato ai quarti di Champions League : Il Manchester United ha battuto 3-1 il Paris Saint-Germain nel ritorno degli ottavi di finale di Champions League e si è qualificato ai quarti ribaltando la sconfitta per 2-0 subita all’andata. A Parigi lo United è andato in vantaggio dopo

Roma si qualifica ai quarti se/ Risultati utili contro il Porto - Champions League - : La Roma si qualifica ai quarti della Champions League con una vittoria o un pareggio a Porto, ma anche perdendo con un gol di scarto segnandone almeno due.

Qualificazione e panchina : per Di Francesco la Champions è tutta in bilico : dal nostro inviato OPORTO La partita della vita, come dice Di Francesco. Che garantisce di non pensare a se stesso. Eppure domani sera all'Estadio do Dragao si gioca davvero la panchina. Ma almeno sa ...