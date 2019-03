Brexit | Regno Unito taglia Pil 2019 a +1 | 2% da +1 | 6%

Brexit - Hammond : Nube incertezza incombe su economia Regno Unito : "Il voto di ieri sera lascia sul posto la Nube di incertezza che incombe sulla nostra economia e il nostro compito più urgente in questa Camera è risolvere questa incertezza", ha detto il ministro ...

Brexit - ennesima cocente sconfitta May al Parlamento. Rumor tre opzioni rimaste al Regno Unito : Westminster ha bocciato per l'ennesima volta la proposta sulla Brexit presentata di nuovo dalla premier Theresa May, dopo la cocente sconfitta dello scorso 15 gennaio.

Brexit - il Regno Unito respinge la proposta della Ue. Negoziati in stallo : Niente da fare. La situazione fra Ue e Regno Unito si fa ancora più ostica, dopo che i negoziatori britannici sembrano aver già respinto una proposta di compromesso della Ue sul cosiddetto backstop: l'...

Brexit : “difficili” i colloqui tra i negoziatori dell’Ue e quelli del Regno Unito : I colloqui tra i negoziatori dell’Ue e quelli del Regno Unito sulla sono stati “difficili” e per ora non è stata trovata alcuna soluzione che avvicini le due parti, specie per quanto riguarda la questione irlandese, il vero nodo della questione. E’ quanto ha riferito, quando mancano poco più di tre settimane alla data dell’uscita del Regno Unito dall’Ue, il capo negoziatore dell’Ue Michel Barnier al ...

Il boss della F1 Carey : «Con la Brexit scuderie fuori dal Regno Unito - pronto un piano di emergenza» : Inghilterra addio. Le scuderie con sede nel Regno Unito, in pratica tutte tranne Ferrari e Sauber, potrebbero lasciare la Gran Bretagna in caso di Brexit. Gli organizzatori del Campionato del Mondo di Formula 1 stanno infatti preparando «misure di emergenza» in caso di uscita della Gran Bretagna dall'Unione europea. Lo ha detto il boss della F1 Chase Carey in una conversazione a margine ...

Il sottosegretario all’agricoltura del Regno Unito si è dimesso per protesta contro la decisione di Theresa May di far votare il Parlamento sulla possibilità di posticipare Brexit : Il sottosegretario all’agricoltura del Regno Unito, George Eustice, si è dimesso per protesta contro la decisione di Theresa May di far votare il Parlamento sulla possibilità di posticipare l’entrata in vigore di Brexit. Eustice, che era sottosegretario dal 2015, ha detto

I danni di Brexit al Regno Unito stanno cominciando a vedersi adesso : Infatti, precisa l' Economist , è l'economia globale ad aver subito un rallentamento: c'entrano le tensioni commerciali tra Cina e Stati Uniti che danneggiano economie importanti come quella del ...

Honda chiuderà una grossa fabbrica di auto nel Regno Unito a causa di Brexit : La causa automobilistica giapponese Honda Motor Co. ha deciso di chiudere una sua importante fabbrica nel Regno Unito. L’impianto si trova a Swindon, nell’Inghilterra sud occidentale, e al momento ci lavorano 3.500 persone. Il deputato britannico del collegio di Swindon,

Ford - Pronta ad abbandonare il Regno Unito con la Brexit : La Ford sta accelerando i preparativi per spostare all'estero le attività produttive del Regno Unito. Lo scrive il Times sulla base di quanto raccolto in merito a una conference call intercorsa tra il premier britannico Theresa May e diverse imprese ormai pronte a valutare siti produttivi all'estero per non dover subire le conseguenze, da molti definite drammatiche, della Brexit.Un conto pesante per la Ford. D'altro canto, le conseguenze della ...

Cala il Pil del Regno unito - paure per la Brexit : Incertezza per la Brexit, Cina e Usa che si sfidano a mazzate di guerra commerciale e l'Eurozona un po' giù di tono. L'economia britannica non se la passa bene. Non peggio comunque degli altri. Ma il clima attorno alla Brexit fa paura. Urgono accordi con l'Ue che non arrivano.

Regno Unito frena nel 4° trimestre. Effetto Brexit sul PIL : L'economia britannica ha frenato bruscamente nel 4° trimestre dell'anno , anche a causa dell' Effetto deterrente della Brexit che si avvicina, l'uscita formale dovrebbe avvenire il 29 marzo, ma ancora ...

Le tariffe sul roaming nel Regno Unito potrebbero ritornare dopo la Brexit : Se non verrà raggiunto un accordo commerciale entro il 29 marzo fra UK e UE, il roaming libero potrebbe sparire per gli utenti del Regno Unito, dato che gli operatori verrebbero lasciati liberi di agire come meglio credono. L'articolo Le tariffe sul roaming nel Regno Unito potrebbero ritornare dopo la Brexit proviene da TuttoAndroid.

Brexit - Islanda e Norvegia corrono in aiuto del Regno Unito : Mentre la fatidica data del 29 marzo - giorno in cui la Brexit sarà operativa - si fa sempre più minacciosamente vicina, il Regno Unito cerca di mettersi al riparo dalle possibili nefaste conseguenze ...