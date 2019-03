Bear Grylls | ' Roger Federer ha perso il primo match della sua vita 6-0 6-0'

The Island con Bear Grylls : su Alpha - da domenica - la terza stagione del programma : Otto uomini e otto donne abbandonati sui poli opposti di un'isola deserta, nel bel mezzo dell'Oceano Pacifico, per una sfida alla sopravvivenza senza alcun aiuto dall'esterno. Di cosa stiamo parlando? Non della prossima edizione dell'Isola dei Famosi, dove assisteremo al trasferimento di alcuni vip (o presunti tali) sulle bianche spiagge dell'Honduras, ma bensì del nuovo programma del canale Alpha, sul canale 59 del digitale terrestre.Dal ...