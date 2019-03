Vaccini | il Ministro della Salute Grillo | “I numeri sono alti ma attualmente in vigore

Vaccini - Ministro Grillo : “Più che l’obbligo in sé - ha funzionato il dibattito che si è scatenato” : Da oggi lunedì 11 marzo i bambini del nido e della scuola dell’infanzia potranno entrare in classe solo se in possesso del certificato originale rilasciato dalle Asl sulle vaccinazioni. Il Ministro della Salute Giulia Grillo non ha concesso la nuova proroga per decreto che le aveva chiesto il Ministro dell’Interno Matteo Salvini: chi non è in regola e ha tra 0 e 6 anni rischia di essere allontanato da scuola. In un’intervista a ...