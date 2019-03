Sarà anche calmo | soprattutto Ancelotti è un giocatore d’azzardo

ilnapolista

(Di martedì 12 marzo 2019) Un equivoco, come per la parola democristiano Questa storia che Carlosia un leaderci ha portato fuori strada. L’accezione di “”,associata al profilo pubblico del mister, è scivolata verso “pacioso” e, da qui, sta andando verso “debole”. Senza nebuttarla troppo in semantica, è chiaro che il prossimo passo è “fesso”. La calmaana rischia di fare un po’ la parabola dell’aggettivo democristiano: visto l’innato, anzi strutturale, orientamento della Balena Bianca alla mediazione, è diventato sinonimo di “diplomatico”. Rotolando per accezioni degressive, nell’uso corrente democristiano ormai definisce chi tratta a lungo per non scontentare nessuno. Insomma, il pavido che non si espone, né si impone. Ce ne vuole a dire che la Dc fosse pavida: dalle nazionalizzazioni al caso Moro, era invece un partito assolutamente ...

