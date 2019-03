Maltempo Lazio | ghiaccio sulle strade e vento forte | variazioni nei collegamenti con le

Maltempo Lazio : alcune scuole chiuse a Formia domani mercoledì 27 Febbraio 2019 : “L’emergenza Maltempo dello scorso fine settimana che ha interessato l’intero golfo e altre località, ha visto impegnati, in perfetta sinergia, tutti gli organi preposti: la Protezione civile, la Polizia Municipale, il servizio manutenzione verde e illuminazione del Comune, gli operatori della Formia rifiuti zero, i funzionari comunali, le forze dell’ordine e i Vigili del Fuoco”. Lo comunica in una nota il Comune di ...

Maltempo Potenza : nuovo divieto per la circolazione dei tir : Un altro divieto per la circolazione dei tir è stato disposto dalla Prefettura di Potenza a causa delle nevicate e per l’allerta meteo. Solo ieri era stato revocato il divieto di circolazione dei mezzi pesanti sul raccordo autostradale Potenza-Sicignano e sull’intera viabilità statale e provinciale che era stato deciso per l’allerta meteo di venerdì e per la nevicata di sabato. Dopo le ulteriori precipitazioni di oggi, su ...

Maltempo Lazio - Agronomi-Forestali : “Sugli alberi serve prevenzione e monitoraggio” : “I numerosi crolli di alberi che ancora una volta si sono verificati in molti comuni del Lazio testimoniano il difficile stato vegetativo che caratterizza il nostro patrimonio arboreo urbano. Nel crollo di un albero esiste un evidente rapporto tra il suo stato di criticità statica e l’insieme delle concause esterne in grado di aumentare la probabilità dell’evento. Un albero sano, ben radicato ed in assenza di azioni di disturbo è estremamente ...

Maltempo Lazio : a Lenola domani scuole aperte - al lavoro per riparare i danni : “Stiamo ultimando i sopralluoghi in giro per il paese, per valutare l’entita’ dei danni causati dal forte vento di ieri. Il dato piu’ importante e’ che nessuno dei concittadini si e’ fatto male. Si registra qualche problema nei parchi, soprattutto in quello antistante la Basilica-santuario della Madonna del Colle, per gli alberi di pino caduti o pericolanti. Abbiamo constatato, inoltre, alcuni danneggiamenti ...

Maltempo Sicilia : numerosi interventi a Siracusa in assistenza alla popolazione : Dal pomeriggio di ieri i carabinieri di Siracusa hanno effettuato diversi interventi soprattutto di assistenza nei confronti di automobilisti in difficoltà per la neve caduta nelle zone montane della provincia: numerosi gli interventi per la caduta di alberi, tabelloni pubblicitari e pali a seguito delle forti raffiche di vento. In particolare pattuglie dei carabinieri sono intervenute sulla SP 25, tra Melilli, Villasmundo e Sortino, dove per ...

Maltempo Roma - scuole chiuse domani lunedì 25 Febbraio 2019? Si attende la decisione per Roma e altri Comuni del Lazio [AGGIORNAMENTI LIVE] : Situazione complicata a Roma e nel Lazio dove il fortissimo vento ha causato morti, danni e disagi. In molti si chiedono se per domani, lunedì 25 Febbraio, si opterà per le scuole chiuse a Roma e in altri Comuni del Lazio. Di seguito tutto gli aggiornamenti live. “Dopo la strage di alberi di ieri, stiamo facendo una Comunicazione a tutte le scuole del Lazio compresa Roma Capitale affinche’ domani mattina alla riapertura mobilitino ...

FS - Maltempo : linea Battipaglia-Paola - circolazione ferroviaria verso la normalità : Sta progressivamente tornando regolare la circolazione ferroviaria sulla linea Battipaglia " Paola, fortemente rallentata dalle 19.00 di ieri sera, sabato 23 febbraio , a causa di un incendio fra ...

Maltempo - crollano muri e alberi : tre morti nel Lazio | Troppo vento a Roma : domenica "al chiuso" : Due persone sono morte ad Alvito per il crollo di un muro, forse causato dal Maltempo. Una terza vittima a Guidonia. Disagi in tutto il Sud. A Bari arenate un mercantile e il rimorchiatore inviato in soccorso.

