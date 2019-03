Juve | nuovi striscioni contro Agnelli

Juve - nuovi striscioni degli ultrà contro Agnelli : Non accenna a placarsi il duro attacco degli ultrà della Juve ad Andrea Agnelli in relazione al caro-biglietti. All'Allianz Stadium sono comparsi infatti nuovi striscioni contro il presidente ...

Conte-Juventus - ora l’ex Chelsea balza in testa : i nuovi dettagli : CONTE JUVENTUS- Dopo la fumata bianca tra il Real Madrid e Zinedine Zidane, la Juventus sarebbe pronta a correre ai ripari per cercare di individuare il nuovo potenziale allenatore in vista della prossima stagione. Antonio Conte sembrerebbe esser balzato nuovamente in testa nella lista dei desideri dei bianconeri. Di fatto, Paratici e Nedved vorrebbero riportare […] More

Juventus - De Sciglio ko : lunedì farà nuovi accertamenti - è in dubbio per la Champions : Questa mattina, dopo la rifinitura, Massimiliano Allegri ha diramato la lista dei convocati in vista del match contro l'Udinese. Nell'elenco che la Juventus ha reso noto sul suo sito internet, non figura il nome di Mattia De Sciglio. Il numero 2 bianconero ha accusato una distrazione muscolare e al momento è in dubbio in vista del match di Champions League di martedì. Mattia De Sciglio, nella giornata di lunedì, sarà sottoposto a nuovi ...

“Gazzetta dello Sport” : Icardi vuole la Juventus - i nuovi dettagli : Icardi Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione della “Gazzetta dello Sport”, la Juventus starebbe valutando attentamente la possibilità di mettere le mani su Mauro Icardi. Un affare che potrebbe concretizzarsi in vista della prossima estate, ma che ora come ora, resta in stand by. L’attaccante argentino vorrebbe restare in Italia, ecco perchè la Juventus sembrerebbe […] More

Mercato Juventus - sarà parziale rivoluzione : 3 nuovi acquisti! : Mercato Juventus- La Juventus si prepara al match di ritorno contro l’Atletico Madrid il quale potrebbe segnare il crocevia della stagione bianconera. Bianconeri chiamati ad una rimonta quasi impossibile, ma Allegri predica massima calma e totale ottimismo. La Juventus ha voglia di ribaltare la sfida contro i Colchoneros, ma servirà una squadra decisamente diversa, sia […] More

Joao Felix-Juventus - colpo Paratici : occhio ai nuovi dettagli : Joao FELIX JUVENTUS- Non solo Cristiano Ronaldo, la Juventus si prepara a mettere le mani sul nuovo talento del calcio portoghese, Joao Felix. Il giocatore del Benfica, classe 1999, sarebbe un chiaro obiettivo della Juventus, la quale lo avrebbe individuato come rinforzo ideale in vista del prossimo futuro. Paratici sarebbe disposto a mettere sul piatto […] More

Calciomercato Juventus - da Dybala a De Ligt : i possibili nuovi colpi (RUMORS) : La situazione di Paulo Dybala è una delle più delicate in casa Juventus. Il giocatore argentino, infatti, ha collezionato numerose panchine in questa stagione, anche a causa della presenza di Cristiano Ronaldo, per questo sarebbe molto scontento. Il suo rendimento è sicuramente sceso rispetto agli anni passati, dunque potrebbe essere ceduto nella prossima sessione di Calciomercato estivo. La Juventus lo valuta tra i 100 e i 130 milioni di euro e ...

Marcelo-Juventus - retroscena Alex Sandro : i nuovi dettagli : MARCELO JUVENTUS- Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, la Juventus sarebbe pronta a fiondarsi con decisione su Marcelo. Un nuovo accostamento che potrebbe trovare conferme già a partire dalla prossima sessione di mercato estiva. La Juventus spingerà per convincere il giocatore a trasferirsi a Torino dove potrebbe riabbracciare il suo compagno fraterno Cristiano Ronaldo. 50 […] L'articolo Marcelo-Juventus, retroscena Alex Sandro: ...

Serie A - nuovi orari per Bologna-Juve e Milan-Empoli. Come cambia il calendario delle gare : Due novità nel programma della 25giornata di Serie A , 6° turno del girone di ritorno per quanto riguarda le partite di Juventus e Milan alla voce anticipi e posticipi. Come comunicato dalla Lega ...

Juventus-Parma - spazio ai volti nuovi da ambe due le parti : Juventus-Parma sarà la gara con la quale i bianconeri vorranno dimenticare il flop di Bergamo in Coppa Italia: le ultime di formazione Juventus-Parma sarà l’occasione per vedere in campo alcuni volti nuovi del calciomercato invernale. Uno di questi, certamente titolare, è Martin Caceres, centrale della Juventus che è stato seguito con attenzione anche dal club ducale durante il calciomercato appena concluso. Il calciatore uruguayano ...

Calciomercato Juventus - Ramsey subito : nuovi contatti : Il capo area sport dei bianconeri vuole completare il centrocampo di Allegri e mettere Ramsey subito a disposizione del tecnico per avere una preziosa freccia in più per l'assalto soprattutto alla ...