I dubbi della Lega sulla Via della Seta : Una norma da portare entro questa settimana in Consiglio dei ministri o in Parlamento per difendere gli interessi nazionali. La Lega sta ancora valutando come muoversi a tutela delle nostre aziende, ma l'obiettivo - viene riferito - è quello di mettersi di traverso all'adesione dell'Italia al 'Memorandum of understanding' sulla via della Seta tra Roma e Pechino. Il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Giancarlo Giorgetti, oggi ha ...

Pechino e i dubbi sulle nuove Vie della Seta : Roma firmerà un’intesa con Pechino sulla Belt&Road Initiative, il maxi-programma di investimento infrastrutturale lanciato dalla Cina per collegarsi con decine di paesi fra Asia, Africa ed Europa. Tutti i dettagli su un progetto che guida il nuovo corso della politica estera e commerciale del gigante asiatico...

Conte : 'Ho forti dubbi che l'Italia abbia bisogno della Tav' : Roma, 7 mar., askanews, - 'Io stesso nel vertice di stanotte ho espresso forti dubbi e perplessità su questa opera e lo ribadisco dopo averla studiata: non sono allo stato affatto convinto che questo ...

NBA – Joel Embiid non ha dubbi : “Kevin Durant è il miglior giocatore della lega” : Parole al miele di Joel Embiid nei confronti di Kevin Durant: secondo il centro camerunense, la stella dei Golden State Warriors sarebbe il miglior giocatore della lega “Per me Kevin Durant è il miglior giocatore della lega”, firmato Joel Embiid. Il centro dei Sixers non ha nascosto i suoi apprezzamenti per la stella dei Golden State Warriors, dichiarati ai microfoni di Nick Friedell di ESPN prima della sfida tra Warriors e Sixers. Il big ...

Reddito di cittadinanza - caos alle Poste : come presentare le domande? I dubbi della vigilia : Al via dal 6 marzo: gli uffici postali in ordine sparso: in alcuni i cognomi divisi in 7 gruppi altri useranno gli eliminacode. E l’azienda ha chiesto al Viminale un presidio delle forze dell’ordine davanti all’ingresso per evitare problemi di ordine pubblico

Appassionati di Fantacalcio in dubbio : gol di Silvestre o autogol di Bruno Alves? La decisione della Lega : Gol di Silvestre o autogol di Bruno Alves? Dopo il pareggio per 3-3 tra Empoli e Parma, gli Appassionati di Fantacalcio erano in attesa della decisione ufficiale Gol di Silvestre o autogol di Bruno Alves? E’ questa la domanda che gli Appassionati di Fantacalcio si stanno ponendo dopo il pareggio per 3-3 tra Empoli e Parma. Ebbene, la Lega Serie A ha deciso che la rete non verrà assegnata a Silvestre, per la tristezza di coloro i ...

Lazio-Roma - Zoff non ha dubbi sul derby della Capitale : “una favorita? Ecco cosa penso” : Il parere di Zoff alla vigilia del derby della Capitale tra Lazio e Roma “Lazio-Roma: c’è una favorita? No, diciamo che rischia maggiormente la Lazio anche perché è più indietro in classifica. Un pareggio lascerebbe le cose come stanno. Lazio e Roma sono entrambe da qualificazione in Champions? Tutte e due la vedo molto difficile. Potenzialmente potrebbero esserlo, ma la posizione della Lazio adesso non autorizza a ...

MotoGp – Ezpeleta non ha dubbi sul nuovo Mondiale : “i migliori piloti della storia - Marquez e Lorenzo? Ecco cosa penso” : Il Mondiale 2019 e la convivenza in Honda tra Marquez e Lorenzo, Ezpeleta non ha dubbi: le parole del CEO Dorna Manca sempre meno per l’esordio stagionale di MotoGp: i piloti della categoria hanno disputato l’ultima sessione di test invernali per godersi adesso un’ultima settimana di relax, durante la quale cercheranno la concentrazione giusta per il Gp del Qatar, prima gara del Mondiale 2019. Intervistato da Marca, ...

F1 - Gary Anderson non ha dubbi : 'Il futuro della Ferrari si chiama Charles Leclerc' : ... è destinato nel prossimo futuro a diventare prima guida del Cavallino scavalcando nelle gerarchie il quattro volte campione del mondo. " Leclerc deve capire e conoscere Vettel, stando a contatto con ...

Farla - non farla - rivederla. I dubbi della maggioranza sulla Tav : Il progetto della Torino-Lione va profondamente rivisto. E' la linea dei giallo-verdi. Nessun 'no' categorico alla Tav, per ora, semmai gli alleati di governo siglano una tregua, un modo per prendere tempo in attesa che il nodo venga sciolto direttamente dai leader. "Massimo due settimane e comunicheremo la soluzione. Troveremo una soluzione con gli alleati di governo", garantisce il titolare delle Infrastrutture Danilo Toninelli. Intanto, ...

CR7 e Dybala affinano l'intesa - ma contro l'Atletico in dubbio la presenza della Joya : La Juventus in estate ha acquistato Cristiano Ronaldo per rendere il suo reparto offensivo ancora più performante. Il plurititolato ex Real Madrid, si è ambientato facilmente a Torino, anzi come era prevedibile ha acceso i riflettori su di sé, rubando la scena al collega di reparto Paulo Dybala che prima del suo arrivo era considerato l'attaccante di punta. In estate "la Joya" e il portoghese hanno cercato di affinare l'intesa e sono subito ...

Costi-benefici della riforma? Fontana irride i dubbi 5 Stelle : ... ancor più forte, il prosieguo del nostro percorso sono le parole del ministro Stefani quando fa sapere che sull'impianto e sulla parte finanziaria delle intese c'è l'ok del ministero dell'Economia». ...

Aldo Montano come Valentino Rossi - l’azzurro della scherma non ha dubbi : “ecco cosa ci accomuna” : Aldo Montano svela la sua passione per Valentino Rossi: lo schermitore azzurro sottolinea le caratteristiche del suo carattere che lo avvicinano al Dottore “Sono un appassionato di corse e come il 95% degli italiani e delle persone nel mondo tifo per Valentino Rossi”. Così Aldo Montano parla della sua passione per le moto e per il Dottore in un’intervista a Gazzetta dello Sport . “Una volta, grazie ad una gara di coppa ...

MotoGp - Dovizioso ammette : “sul telaio della nuova Ducati abbiamo ancora dubbi. Petrucci? Non gli nascondo nulla” : Il pilota forlivese ha commentato il secondo giorno di test a Sepang, chiuso con il terzo tempo dietro a Viñales e Rins Il team Mission Winnow Ducati ha proseguito oggi il proprio programma di sviluppo a Sepang (Malesia) nel secondo di tre giorni di test ufficiali MotoGp. AFP/LaPresse In condizioni atmosferiche particolarmente calde, con temperature superiori ai 30 gradi nell’aria e 60 sull’asfalto, Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci ...