CR7 sull’Atletico | «Se giocheremo bene | passeremo»

calcioefinanza

(Di martedì 12 marzo 2019) Sono trascorsi diversi mesi dall’annuncio ufficiale che ha sancito il passaggio di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Un trasferimento, quello del portoghese, che troverà la sua massima espressione nell’incontro tra Juve e Atletico Madrid, in programma questa sera all’Allianz Stadium alle ore 21. Gara fondamentale per i bianconeri, che cercano la remuntada per ottenere il pass …L'articolo CR7: «Se

CalcioFinanza : #CR7 sull’#AtleticoMadrid: «Se giocheremo bene, passeremo» - Fprime86 : RT @TUTTOJUVE_COM: Di Livio ad AS: 'La Juve deve giocare con intensità, conto sull'orgoglio di CR7 e sono positivo ma l'Atletico... https:/… -