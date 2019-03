Corsair Carbide 678C - recensione

eurogamer

(Di martedì 12 marzo 2019) La seriedell'azienda californianasi è sempre contraddistinta per offrire un'ampia gamma di scelte, orientata a soddisfare qualsiasi tipo di esigenza nell'ambito dei case PC: prezzi piuttosto variegati, da meno di 100 euro a oltre 200 euro, disponibilità nei form factor mid-tower e full-tower e design accattivanti aventi come minimo comune denominatore quel carbon look che dà il nome all'intera linea.Nel corso degli ultimi anni abbiamo infatti visto comeabbia differenziato la sua line-up di case in quattro linee principali: la Crystal che offre il design full glass, la Obsidian quello lucido, lasatinata e la Graphite che è una sorta di mix delle altre: ognuna di queste diverse serie segue dunque uno stilema principale, proponendo però sia fattori di forma sia scelte estetiche assolutamente differenziate.Si va dal minimale al ricercatissimo, con ...

