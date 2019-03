Borsa | Milano gira in calo con Tim

Borsa Italiana oggi - Milano in positivo. Spread in lieve calo : Avvio di seduta positivo per Borsa Italiana . Milano apre oggi in rialzo, con l'indice Ftse Mib di Piazza Affari a +0,52% a 20.746 punti. Bene anche le altre principali Piazze europee: Parigi +0,47%, ...

Energia per la Borsa di Milano : Buon rialzo alla Borsa di Milano con l'indice Ftse Mib +0,75% a 20.638 punti e l'All Share +0,60% a 22.674. Brillano alcuni titoli legati, in vario modo, all'Energia: Tenaris +3,38%, Saipem +2,25% e ...

ANSA, - Milano, 11 MAR - Seduta positiva per la Borsa di Milano: l'indice Ftse Mib ha chiuso in aumento dello 0,75% a 20.638 punti. 11 marzo 2019

Borsa : Europa positiva - bene Milano : ANSA, - Milano, 11 MAR - Borse europee positive in vista dell'avvio di Wall Street, che oggi 'anticipa' alle 14.30 dato che gli Usa sono già passati al'ora legale, con i futures contrastati. C'è ...

Borsa Italiana oggi - Milano in rialzo. Spread poco mosso : Avvio di settimana in rialzo per Borsa Italiana . Milano apre oggi in positivo, con l'indice Ftse Mib di Piazza Affari a +0,48% a 20.582 punti. Sulla scia dei listini asiatici, Shanghai +1,92%,, ...

ANSA, - Milano, 11 MAR - La Borsa di Milano apre in rialzo. Il primo indice Ftse Mib avanza dello 0,51% a 20.588 punti. 11 marzo 2019

Borsa Milano chiude negativa - vendite banche - ma bene Azimut - cala settore auto : Piazza Affari chiude in ribasso sopra i minimi, appesantita dai timori per l'economia globale, dopo i dati macro cinesi deboli e dopo che la Bce ieri ha tagliato le stime sull'Europa. ** L'indice FTSE Mib cede l'1%, l'AllShare lo 0,8%. Volumi a 3 miliardi di euro circa. ** ...

Borsa Italiana oggi - Milano peggiora con le auto. Spread in rialzo : Giornata in rosso per Borsa Italiana . Dopo il nuovo tonfo del settore auto, -18% a gennaio,, Milano peggiora a metà seduta, con l'indice Ftse Mib di Piazza Affari che si porta a -0,72% a 20.549 punti.

Borsa : crolla l'Asia su timori crescita Cina e Europa. Parte in rosso Milano : A peggiorare il fosco quadro le aperture delle borse occidentali, appesantite anche dai dati che arrivano dalla Germania: gli ordinativi delle fabbriche della prima economia europea sono crollati a ...

Borsa Milano chiude in ribasso - giù le banche - cala auto - denaro su utility : "Si tratta del classico 'sell on news', ma è evidente lo stato di difficoltà dell'economia", osserva un broker. ** L'indice FTSE Mib cede lo 0,74%, l'AllShare lo 0,78%. Scambi poco sotto i 3 miliardi ...

ANSA, - Milano, 7 MAR - Piazza Affari ha chiuso in calo. L'indice Ftse Mib ha terminato le contrattazioni in perdita dello 0,74% a 20.697 punti.

Borsa Italiana oggi - Milano corre con la Bce. Giù lo spread : La Borsa Italiana accelera. Milano corre dopo le decisioni della Bce sui tassi d'interese e sul lancio di una nuova serie di Tltro: l'indice Ftse Mib di Piazza Affari viaggia nel pomeriggio a quota +0,...

Borsa Milano attende Bce - banche deboli - cala auto - Erg sopra minimi : C'è però anche attenzione alle previsioni sull'andamento dell'economia, sul piano della crescita e dell'inflazione. ** Alle 12,20 l'indice FTSE Mib e l'AllShare sono stabili. Scambi a 770 milioni. ** ...

Borsa : Milano prosegue in calo con banche : Milano, 7 MAR - La Borsa di Milano, -0,1%, prosegue la seduta in calo, in linea con gli altri listini europei. Piazza Affari è appesantita dalle banche mentre sono in rialzo le utility. Lo spread tra ...