Vittoria Ducati sub judice

MotoGP - la Vittoria di Andrea Dovizioso è sub-judice. Ducati a rischio squalifica - Dall’Igna tranquillo : La splendida vittoria di Andrea Dovizioso nel GP del Qatar 2019, classe MotoGP , è sub-judice. Il forlivese rischia una squalifica che, di fatto, comprometterebbe in partenza la corsa al Mondiale. Honda, Aprilia, Suzuki e Ktm, nella serata di ieri, hanno presentato ricorso alla Commissione Gara per la pinna ancorata al forcellone della GP19, ritenendola un’irregolare appendice aerodinamica. Gli steward hanno respinto la richiesta dei team, ...

Andrea Dovizioso ha trionfato nel GP del Qatar, gara di apertura del Mondiale MotoGP 2019, con la Desmosedici GP del team Ducati. Il pilota forlivese ha bissato così il risultato ottenuto lo scorso anno, battendo ancora una volta Marc Marquez al termine di una spettacolare volata che lo ha visto trionfare per soli 23 millesimi