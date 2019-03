Un' italiana tra le eccellenze mondiali dell' intelligenza artificiale | Fosca Giannotti del

Il Bitcoin entra nel mondo della telefonia italiana : Negli scorsi mesi il Bitcoin era uno degli argomenti topic trend su Google. Tutti ne parlavano, in tantissimi volevano capire

La rete ferroviaria italiana subentra alla ex-fcu : PERUGIA - Il Consiglio di Amministrazione di rete ferroviaria italiana, nella seduta di martedì scorso 5 marzo, ha approvato l'operazione che porterà al trasferimento della gestione della rete ...

Prima gli stranieri - arte italiana snobbata : E questi sarebbero i tempi interessanti? Tempi di sfide, contrasti, opportunità, contraddizioni. Se sono questi, allora l'Italia ne è esclusa, giusto una sede provvisoria. Venezia non c'entra nulla, ...

8 marzo - i ritratti di 10 donne ai vertici dell'economia italiana : Dalla finanza alla moda, le storie di 10 donne che hanno guadagnato ruoli di primo piano. Ma i dati dicono che serviranno 54 anni per ridurre il gender gap

8 marzo - i ritratti di 10 donne ai vertici dell’economia italiana : Ornella Barra - co-chief operating officer Walgreens Boots Alliance, Inc.Francesca Bellettini - ceo e presidente di Yves Saint LaurentSilvia Candiani - amministratore delegato Microsoft ItaliaAlessandra Losito – Pictet Wealth Management, Banca PictetNicoletta Luppi - vice presidente e general manager di Msd ItaliaMonica Mandelli - managing director KkrEmma Marcegaglia - presidente di EniMiuccia Prada - co-amministratore delegato di PradaPaola ...

Inflazione Europa - ormai quella italiana è tra le più basse – infografiche : Inflazione Europa, ormai quella italiana è tra le più basse – infografiche Abbiamo già presentato in altre occasioni una rassegna dei tassi di Inflazione in tutti i Paesi d’Europa mese per mese. Ora la ripresentiamo aggiornata al gennaio 2019. Si conferma una tendenza, quella italiana, ad avere un aumento annuo dei prezzi inferiore a quello medio europeo. Del 0,9% nell’ultimo dato analizzato. In contrasto per esempio con ...

Massimo Cardillo nuovo direttore del Centro nazionale trapianti : “Rete italiana eccellenza da consolidare” : Massimo Cardillo è il nuovo direttore del Centro nazionale trapianti: “Ringrazio il ministro Grillo per la fiducia che ha voluto accordarmi nominandomi alla direzione del Centro nazionale trapianti: e’ una scelta che mi onora e che accolgo con grande senso di responsabilità” “Il mio ringraziamento va anche al direttore uscente, il dottor Alessandro Nanni Costa, che ha guidato il Cnt fin dalla sua fondazione nel 1999 e che ...

Il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella incontra i leader delle Agenzie del Polo romano delle Nazioni Unite : Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha ricevuto oggi i leader dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD) e del Programma Alimentare Mondiale (WFP) in una riunione volta a sottolineare lo stretto rapporto del loro operato nell’ambito rispettivamente dello sviluppo, degli interventi emergenziali e del ...

Il Presidente della Repubblica italiana Sergio Mattarella incontra i leader delle Agenzie del Polo romano delle Nazioni Unite : Il Presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella ha ricevuto oggi i leader dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO), del Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD) e del Programma Alimentare Mondiale (WFP) in una riunione volta a sottolineare lo stretto rapporto del loro operato nell’ambito rispettivamente dello sviluppo, degli interventi emergenziali e del ...

Eccellenze della tecnologia italiana si incontrano a Siena : ecco il laboratorio di intelligenza artificiale : Ci sarà poi anche chi vive di informatica già da quando venivano sviluppati i primi computer: Piero Poccianti che di questa scienza si occupa da quasi 50 anni e che è da quasi venti fa parte del ...

Energia - italiana Renco costruirà centrale elettrica in Armenia : Roma, 5 mar., askanews, - Renco ha sviluppato, in collaborazione con il governo della Repubblica di Armenia, un progetto in partnership pubblico-privata per la progettazione, costruzione e gestione ...

Lo specchio dell’ascensore mostra meteo e notizie grazie alla tecnologia italiana : L’ascensore è una comodità, ma è noioso aspettare di arrivare al piano. Per rendere utile e produttiva l’attesa, l’azienda italiana LU-VE Gruop ha pensato di far diventare lo specchio una “finestra” multimediale connessa a Internet. Vi si possono leggere le previsioni meteo del giorno, notiziari, informazioni pubblicitarie, vedere foto, video e persino le istruzioni di manutenzione per i tecnici dell’ascensore. ...

La sinistra italiana riparta da Zingaretti : anzi - dallo Zingarelli : Ripartire dalle parole e da un più corretto uso della lingua per ristabilire una connessione tra classe politica e Paese. Non inseguire la Bestia su un piano in cui si perderà sempre, smetterla con le incertezze dei discorsi e allo stesso tempo non rincorrere lo slogan a tutti i costi: la sinistra italiana riparta dallo Zingarelli, oltre che da Zingaretti.Continua a leggere

Thailandia - coppia italiana travolta da autocisterna : 'Sognavano una vita insieme' : Le città di Brindisi e Lecce, in Puglia, così come tutto l'intero Salento, sono ancora sconvolti dalla perdita di due loro concittadini. Si tratta di Giuliano De Santis, 41 anni, leccese, e della brindisina Ilaria Rizzo, di 37 anni. I due, entrambi dei professionisti, lui gestiva un Bed and Breakfast, lei una nota psicologa del capoluogo di provincia adriatico, hanno perso la vita l'altro giorno sulle strade della Thailandia, precisamente a ...