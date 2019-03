Ultime Notizie Roma del 11-03-2019 ore 15 | 10

Scuola - precari storici e assunzioni docenti Ultime Notizie : ‘In fretta i concorsi’ : La senatrice di Liberi e Uguali, Loredana De Petris, ha rivolto un’interrogazione parlamentare al Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, in cui viene espressamente chiesto al titolare del dicastero di Viale Trastevere di velocizzare i tempi dei prossimi concorsi, soprattutto in considerazione dell’alto numero di precari che lavorano da anni nella Scuola pubblica italiana e nelle paritarie: si tratta di docenti che da anni ...

Ultime Notizie Roma del 11-03-2019 ore 11 : 10 : Romadailynews radiogiornale l’appuntamento con l’informazione ben ritrovate l’ascolto della redazione Gabriella studio Etiopia Airlines ha deciso di fermarmi Boeing 737 Max dopo l’incidente occorso ieri ad un aereo dello stesso tipo precipitato 6 minuti dopo il decollo causando 157 morti anche la Cina sospeso l’uso dei velivoli di questo tipo stessa decisione presa anche dai Cayman Airways Sul volo Addis Abeba ...

Ultime Notizie Roma del 11-03-2019 ore 10 : 10 : Romadailynews radiogiornale appuntamento con l’informazione Buongiorno dalla redazione e Gabriele in studio lo schianto del Boeing dell’ Etiopia Airlines in Africa dopo il decollo da Addis Abeba Era diretto a Nairobi a bordo 149 passeggeri 8 membri dell’equipaggio 35 nazionalità in tutto tra loro anche 8 italiani sono tutti morti nello schianto a terra 6 minuti dopo il decollo il cordoglio del capo dello Stato Sergio ...

Pensioni Ultime Notizie : Quota 100 “non cambia la Fornero - solo slogan” : Pensioni ultime notizie: Quota 100 “non cambia la Fornero, solo slogan” Sul tema Pensioni ultime notizie rilanciano la polemica su Quota 100 e su una effettiva riforma Fornero che in realtà non c’è stata. Almeno stando alle ultime dichiarazioni del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, intervenuto alla Camera del Lavoro di Pavia. Il problema di Quota 100 sta nel suo essere slogan, per il sindacalista, visto che ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : aereo caduto in Etiopia - 11 marzo 2019 - : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Cade aereo in Etiopia, 8 vittime italiane; Giorgietti detta la linea della Lega sulla Tav, 11 marzo 2019,.

Ultime Notizie Roma del 10-03-2019 ore 20 : 10 : Romadailynews radiogiornale Nuovo appuntamento con l’informazione in studio Giuliano Buonasera dalla redazione di apertura Torniamo a parlare dell’incidente aereo di Etiopia Airlines 8 italiani sul Boeing precipitato Era diretto in Kenya nairobi. 157 le vittime italiane il primo nome quello dell’assessore regionale beni culturali della regione Sicilia Sebastiano Tusa archeologo di fama internazionale sovrintendente del mare ...

Meteo - le previsioni di lunedì 11 marzo. Ultime Notizie - Sky TG24 - : Torna il brutto tempo su tutta l'Italia. Cielo grigio al Nord, con rovesci e neve in fino a 700 metri. Pioggia al Centro sull'Adriatico, dorsale e zone interne tirreniche. Perturbazioni anche al Sud. ...

