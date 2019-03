Prestito cattivi pagatori e cessione del quinto | quando sono concessi

termometropolitico

(Di lunedì 11 marzo 2019)delLadelaltro non è che una forma diper chi ha una busta paga a disposizione o comunque una retribuzione fissa; richiedibile anche da chi ha un contratto a tempo determinato ma bisogna avere un garante; dunque, non solo i lavoratori ma anche i pensionati posrichiedere undi tal genere; consiste, in sostanza, in una trattenuta sull’importo dell’assegno mensile che si percepisce.delsi può richiedere? Per legge, i prestiti condelnon posessere restituiti con una rata di importo superiore al 20% dello stipendio netto o della pensione netta di chi li sottoscrive. Posto che posessere previste al massimo 120 rate (minimo 24); la massima somma ottenibile attraverso questo tipo di finanziamento è determinata da una ...

