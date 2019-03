Pi Greco day anche in provincia di Gorizia

ilfriuli

(Di lunedì 11 marzo 2019) In occasione della giornata dedicata alla celebrazione del Pi, Scienza Under 18 Isontina organizza, in collaborazione con il Comune di Monfalcone e con il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia,quest'anno il ' PiDay ' . Pi...

CittadinoOnline : Al Roncalli la seconda edizione del “Pi greco day” - - PaviaFree : Anche #Pavia festeggia il mistero del #Pigreco... - salgiupom : Non capisco il greco moderno, ma so di quella foto.Finalmente qualcuno che va alla radice mentre i notiziari Rai n… -