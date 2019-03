M5s | fondi Ue Marche fuori da ' cratere'

Case chiuse - anche il M5s è pronto a discutere della riapertura : “Tema da approfondire” : Matteo Salvini vuole riaprire le Case chiuse, ma sostiene che la sua proposta non verrà portata avanti per la contrarietà dei Cinque Stelle. Eppure alcuni esponenti del M5s sembrano più possibilisti: "È un tema che va affrontata sgombrandosi da ipocrisie, va approfondito", spiega Stefano Patuanelli.Continua a leggere

Bussetti a insegnanti e studenti del Sud : "Fondi? No - impegnatevi di più" | Ira presidi - M5s : "Si scusi" : Le parole del ministro dell'Istruzione, in visita ad Afragola, in provincia di Napoli, scatenano la bufera. Boccia (Pd): "Interpellanza in Parlamento"

Scuola - ministro Bussetti : “Più fondi al Sud? No - impegnatevi di più”. De Magistris : “Vergogna” - M5s : “Chieda scusa” : Infuria la polemica sulla dichiarazione del ministro dell’Istruzione Marco Bussetti rilasciata ieri durante la sua visita ad Afragola, comune in provincia di Napoli. Il ministro leghista, alla domanda di un cronista di Nano.tv se servissero più fondi al Sud per recuperare il gap con le scuole del Nord, ha risposto: “No, ci vuole l’impegno del Sud, vi dovete impegnare forte, questo ci vuole”. Non più fondi quindi ma ...

M5s : 'Folle piano Ue - taglio fondi a chi non si piega all'austerity' : L'Italia ha salutato il 2018 con un braccio di ferro abbastanza lungo con l'Unione Europea. L'oggetto del contendere, com'è noto, è stata la manica poco larga avuta dalla Commissione Europa sulla finanziaria e sulle previsioni di investimento in debito per misure come il reddito di cittadinanza e Quota 100. Necessità per il programma governativo italiano tali da giustificare persino la violazione di qualche parametro europeo. Alla fine la ...

Il "sovranista" africano alleato del M5s : "Presto nuovi affondi contro Parigi" : Si fa chiamare Kémi Seba, che significa "Stella Nera", ed è l"ispiratore della crociata grillina contro la Françafrique.Questo attivista nato a Strasburgo e residente in Benin avrebbe suggerito a Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista l'affondo sul neocolonialismo francese che nelle scorse settimane ha portato allo scontro diplomatico tra Roma e Parigi. Nel mirino dei pentastellati c"è il ruolo del franco Cfa, la moneta collegata al Tesoro ...

M5s - nasce comitato rendicontazioni : “Gli iscritti a piattaforma Rousseau voteranno per decidere a chi destinare i fondi” : Per evitare gli scandali e le polemiche della scorsa legislatura, i 5 stelle hanno istituito un comitato per le rendicontazioni di stipendi e restituzioni. Un’iniziativa fatta l’estate scorsa e resa nota solo in queste ore. “Tutte le destinazioni dei fondi saranno decise dagli iscritti alla piattaforma Rousseau“, hanno fatto sapere i vertici M5s. Inoltre l’atto costitutivo dell’organismo, fondato il 7 agosto ...

Fondi residui dei rimborsi M5s a Rousseau. Nugnes attacca : "Inconcepibile" : Un organo centrale, creato apposta per "curare attivamente l'organizzazione, l'amministrazione, il coordinamento, la disciplina, la rendicontazione e la gestione delle restituzioni degli stipendi e dei rimborsi" percepiti dai parlamentari del Movimento 5 Stelle. E presieduto da Luigi Di Maio, insieme ai capigruppo di Camera e Senato, Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli. Si tratta del "comitato per le rendicontazioni e i rimborsi del Movimento 5 ...

Titolo Libero su gay - Vittorio Feltri : “Ci tolgono pubblicità? Chi se ne frega. M5s ci leva fondi? Non mi importa niente” : “‘Ristora’ vuole togliere la pubblicità a Libero? Può darsi, anche perché i cretini sono sempre molto pronti a intervenire. Ma poi chi se ne frega“. Così, a La Zanzara (Radio24), il direttore editoriale di Libero, Vittorio Feltri, risponde alle incalzanti domande dei conduttori Giuseppe Cruciani e David Parenzo in merito alle polemiche relative al Titolo sui gay. E con Parenzo il giornalista ha un rovente botta e ...

Libero - Ordine giornalisti apre pratica sul titolo contro i gay. M5s : “Via i fondi”. Feltri si difende : “Si basa sui fatti” : L’Ordine dei giornalisti ha fatto una segnalazione al consiglio di disciplina, i 5 stelle al governo hanno annunciato che “avvieranno la procedura per tagliare i fondi”. Poco più di 10 giorni dopo l’attacco contro “i terroni”, il quotidiano Libero ha aperto la prima pagina con il titolo omofobo: “Calano fatturato e Pil, ma aumentano i gay”. E in occhiello: “C’è poco da stare ...

Dopo il titolo di Libero - M5s accelera : “Blocchiamo subito erogazione dei fondi pubblici” : Dopo l'ennesimo titolo provocatorio di Libero, il Movimento 5 Stelle annuncia un intervento immediato sulla quota di finanziamento pubblico al giornale diretto da Senaldi e Feltri. Vito Crimi: "Avvierò immediatamente una procedura interna per vagliare la possibilità di bloccare l’erogazione dei fondi residui spettanti ad un giornale che offende la dignità di tutti gli italiani e ferisce la democrazia".Continua a leggere

Ue - Parlamento : “Stop fondi a Paesi corrotti che non rispettano Stato di diritto”. Lega vota contro - M5s si astiene : Stop ai fondi strutturali per chi non rispetta lo Stato di diritto interferendo con il lavoro dei tribunali o che non contrastano la frode e la corruzione. A pochi mesi dal via libera all’attivazione dell’articolo 7 contro Polonia e Ungheria – motivato proprio dall’approvazione di leggi contro l’indipendenza della magistratura e i diritti di migranti e minoranze – il Parlamento europeo ha detto sì al progetto ...