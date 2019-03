Il silenzio dell' acqua | episodi 5 e 6 | aumentano i sospetti sul parroco

Il silenzio Dell’Acqua - Terza Puntata : Chi ha Ucciso Laura? : Il Silenzio Dell’Acqua, trama Terza Puntata: una rivelazione di Franco e Anna fa aumentare i sospetti su Pirani per la scomparsa di Laura, ma lui nega. Anche Don Carlo tra i sospettati. Vengono tolte le indagini ad Andrea. E’ il momento di fare ordine e chiarezza sulle indagini. In questa Terza Puntata de “Il Silenzio Dell’Acqua” che andrà in onda su Canale 5 succederanno tanti fatti e ci saranno diverse scoperte che faranno allungare l’elenco ...

Luke Perry - la fidanzata rompe il silenzio : “Mi ha regalato gli anni più belli della mia vita” : Si sarebbero dovuti sposare tra pochi mesi ma lo scorso 27 febbraio Luke Perry è stato colpito all’improvviso da un ictus ed è morto a 52 anni. Lui e Wendy Madison Bauer, 44 anni, erano fidanzati da tempo ma avevano sempre tenuto la loro relazione privata, senza mai rilasciare un’intervista insieme né condividere sui social scatti di coppia. Ora però, Wendy ha deciso di rompere il silenzio e ha parlato della morte del suo fidanzato. ...

Il personaggio di Ambra in "Il silenzio dell'Acqua" si sposa con il nuovo look dell'attrice : che grinta il suo taglio! : Passano gli anni, le mode cambiano, arrivano sulle scene nuove celebrity, nascono nuove influencer. Ma a riappropriarsi prepotentemente della scena, almeno infatti di capelli, è senza dubbio lei: Ambra Angiolini.nuovo taglio di capelli e boom alla sua immagine che di nuovo esplode sui social e diventa la più imitata e il suo look il più richiesto nei saloni di tutti gli hairstylist d'Italia. Finalmente "Ambra nazionale" ...

Il silenzio dell’Acqua : su Canale 5 una nuova ed avvincente «Isola di Pietro» : Il Silenzio dell'Acqua - Velentina D'Agostino La serialità di Canale 5 punta ancora sulla indagini, su casi intricati e ricchi di personaggi che nascondono segreti inconfessabili. Dopo la buona riuscita di Non Mentire, il nuovo corso passa per Il Silenzio dell’Acqua, la fiction con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti che ha debuttato venerdì scorso, portando con sé gli echi di altri prodotti seriali, italiani e non. Il Silenzio ...

Isola dei Famosi - caso Fogli : cosa succederà stasera. Lo 'strano' silenzio della Marcuzzi : 'Ti hanno licenziata?' : Torna l' Isola dei Famosi dopo la bufera . Stasera una nuova puntata del programma. E mentre Mediaset ha mandato via capoprogetto e alcuni autori, - sotto accusa per il suo video contro il cantante ...

Ascolti tv - Che tempo Che fa sfiora i 4 milioni e vince su Il silenzio dell’acqua : Ascolti tv, Prime time La nuova fiction di Canale 5, Il silenzio dell’acqua, con Ambra Angiolini non riesce ad intaccare la presa ben salda che ha sulla domenica sera Fabio Fazio con il suo Che tempo che fa. Così Che tempo Che Fa (dalle 20.38 alle 22.41) ha conquistato 3.966.000 spettatori e il 15.5% di share. Al secondo posto su Canale 5 la seconda puntata della fiction Il silenzio dell’Acqua con 3.193.000 spettatori e il 14% di ...

Il silenzio dell’acqua : trama e anticipazioni terza puntata 17 marzo : Il Silenzio dell’acqua: trama e anticipazioni terza puntata 17 marzo Domenica 17 marzo 2019 alle 21.21 andrà in onda su Canale 5 una nuova puntata de Il Silenzio dell’acqua. Il giallo a puntate diretto da Pier Belloni approda così al suo terzo appuntamento con un bagaglio di ascolti davvero soddisfacente. La serie televisiva, che è in realtà un remake di Broadchurch, fiction britannica di grande successo, con i suoi intricati ...

Il silenzio dell’acqua - riassunto seconda e anticipazioni terza puntata : anticipazioni Il silenzio dell’acqua, riassunto seconda puntata: Andrea disperato Buon successo per la seconda puntata de Il silenzio dell’acqua seguita ieri sera da 3.193.000 telespettatori pari al 14,01% di share. La fiction con Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti è un thriller che tiene tutti con il fiato sospeso. Chi ha ucciso la sedicenne Laura Mancini? Il mistero s’infittisce. Ecco il riassunto della seconda puntata de Il ...

Il silenzio dell'acqua - ascolti 2^ puntata e anticipazioni di domenica 17 marzo : domenica 10 marzo è andata in onda in prima serata su Canale 5 la seconda puntata della fiction 'Il silenzio dell'acqua', la nuova serie tv con Giorgio Pasotti e Ambra Angiolini che ha tenuto incollati davanti al televisore oltre tre milioni di spettatori, confermando il buon risultato in termini di ascolti della puntata di esordio di venerdì scorso. Il pubblico si è appassionato alla vicenda di Laura, la 16enne trovata morta in circostanze ...

Ascolti TV | Domenica 10 marzo 2019. Fazio 15.5%-13.7% - Il silenzio dell’Acqua 14%. Venier 17.5%-15.7% - Parodi 10.8% - D’Urso 15% : Il Silenzio dell'Acqua Nella serata di ieri, Domenica 10 marzo 2019, su Rai1 – dalle 20.38 alle 22.41 – Che Tempo Che Fa ha conquistato 3.966.000 spettatori pari al 15.5% di share mentre – dalle 22.46 alle 0.01 – Che Tempo Che Fa – Il Tavolo ha interessato .000 spettatori pari al 13.7% di share. Su Canale 5 la seconda puntata della fiction Il Silenzio dell’Acqua ha raccolto davanti al video 3.193.000 spettatori pari ...

Il silenzio dell’Acqua : anticipazioni terza puntata di domenica 17 marzo 2019 : Il Silenzio dell'Acqua - Giorgio Pasotti ed Ambra Angiolini Quattro puntate dirette da Pier Belloni racconteranno la scomparsa di una giovane ragazza e l’indagine di due poliziotti che, mettendo a nudo l’idilliaca comunità nella quale viveva, scopriranno molti segreti inconfessabili. Il Segreto dell’Acqua, il cui sottotitolo è Nessuno è Innocente, è un crime che diventa anche thriller psicologico e drama, arricchito dalla ...

Il silenzio dell'acqua - spoiler terza puntata : Matteo e Don Carlo sospettati : Domenica 10 marzo è andata in onda in prima serata su Canale 5 la seconda puntata della nuova serie televisiva "Il silenzio dell'acqua", con protagonisti Ambra Angiolini, che interpreta Luisa Ferrari, e Giorgio Pasotti, che nella serie è il vicequestore Andrea Baldini. La serie ha inizio con la scomparsa della giovane Laura Mancini mentre è in corso la festa di paese. Nel frattempo Andrea inizia le ricerche e ritrova il corpo della ragazza privo ...

Il silenzio dell'acqua - riassunto seconda puntata : Matteo risulta positivo al test del Dna : Domenica 10 marzo è stata trasmessa in prime-time su Canale 5 la seconda puntata inedita della prima stagione de "Il silenzio dell'acqua", la serie tv con protagonisti Ambra Angiolini e Giorgio Pasotti. Dopo il discreto successo della puntata d'esordio, torna su Mediaset una delle serie più attese del 2019, che anche nel corso del secondo appuntamento ha saputo regalare al pubblico numerosi colpi di scena. Questa settimana, infatti, i ...