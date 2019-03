I social network in ufficio aumentano la produttività o la rallentano?

social network Exit in fuga da Facebook diventa una realtà : Ecco cos’è il nuovo Social Network italiano nato per contrastare la censura… L'articolo Social Network Exit in fuga da Facebook diventa una realtà proviene da iNFORMATI24.

L’abuso dei social network danneggia chi non ne fa uso : ecco la prima strada che potrebbe chiudere a causa di Instagram : L’abuso dei social network a volte è come il fumo passivo: danneggia chi non ne fa uso. Rue Cremieux, i residenti del vicolo parigino a due passi dalla Gare de Lyon sono esasperati dal via vai di persone alla ricerca dello scatto perfetto. Si tratta di una stradina pedonale con le case color pastello, diventata talmente famosa per video e shooting fotografici professionali, che i residenti sono stati costretti a chiedere al municipio di ...

Le app e i social network che ti aiutano a trovare lavoro : Gli utenti registrati sono in costante aumento e si possono trovare offerte di lavoro da tutto il mondo. L'app, in inglese, è disponibile sia per dispositivi iOS che Android . INDEED lavoro È una ...

social network sul posto di lavoro - una condotta a rischio licenziamento : Una recente sentenza della Cassazione ha fatto un po’ di chiarezza su una questione di cui da tempo si dibatte: la relazione

La nazione che ha introdotto la tassa sui social network : Al contrario, la misura sta avendo un impatto negativo su un'economia dove, a causa della carenza di circuiti bancari formali, molte transazioni economiche avvengono tramite servizi online. Solo nel ...

Ancelotti e Allegri la pensano allo stesso modo sui social network : Negli scorsi giorni ha suscitato interesse la decisione da parte del tecnico della Vecchia signora Massimiliano Allegri di cancellare tutti i suoi account senza spiegazioni, mentre Carlo Ancelotti ha rilasciato un'intervista in cui ha rivolto parole durissime contro la violenza verbale sulle piattaforme di social media, al punto di invocare limitazioni alla democrazia “per evitare ci siano degenerazioni”. Nella conferenza stampa di sabato, ...

Facebook introdurrà una funzione che permette di cancella tutta la cronologia dai database del social network : Facebook si prepara ad introdurre un nuovo strumento che permetterà agli utenti di cancellare completamente la propria cronologia web presente nei database del social network. La notizia è stata annunciata da David Wehner, CFO del colosso di Menlo Park, e riportata dal sito Cnbc. Il nuovo strumento, 'Clear History', dovrebbe arrivare entro l'anno.Annunciata dalla piattaforma ad inizio del 2018, in piena bufera Cambrisge Analytica, ...

Lady Gaga da Jimmy Kimmel nega il flirt con Bradley Cooper 'I social network sono il wc di Internet' : ... 'https://video.repubblica.it/embed/spettacoli-e-cultura/oscar-2019-Lady-Gaga-e-Bradley-Cooper-mai-cosi-vicini-shallow-fa-sognare-il-pubblico/327921/328520?adref=http://www.repubblica.it/spettacoli/...

Juventus - Allegri chiude i social network. Cancellati Twitter e Instagram : Juventus, Allegri si cancella dai social network – E fu così che, improvvisamente, Massimiliano Allegri sparì dai social newtwork. Questa mattina infatti, piuttosto inaspettatamente, l’allenatore della Juventus ha deciso di chiudere i suoi account sul web. Niente più Instagram, niente più Twitter. Una decisione che ha lasciato la maggior parte di tifosi e appassionati di […] L'articolo Juventus, Allegri chiude i social network. ...

Attaccare i social network rende al cybercrime 3 miliardi all’anno : I social network stanno diventando strumenti chiave usati dagli hacker per frodi o scopi criminali. Uno studio pubblicato da Mike McGuire, docente di criminologia presso la Surrey university del Regno Unito, in collaborazione con la società di cybersecurity Bromium, illustra come i social più popolari quali Facebook, Twitter, LinkedIn e Instagram, siano stati usati dagli hacker per ottenere i mezzi necessari per “amplificare, persuadere e ...

Jane Alexander - il nuovo sfogo sui social network : Jane Alexander si sfoga su Instagram con un nuovo post a poche settimane dalla rottura con Elia Fongaro . L'attrice ha abituato i follower alla sua schiettezza e ha affidato ancora una volta i suoi ...

Facebook ha battuto in casa anche il social network dell’ex Urss : (fonte: pixabay) Secondo un’analisi di Vincos, Facebook rimane il social network più popolare al mondo mentre Twitter cede la seconda posizione a Instagram. Che rientra nella galassia del social network fondato da Mark Zuckerberg. Facebook, a gennaio 2019, registra un’affermata leadership in continua crescita, superando i 2,3 miliardi di utenti mensili, di cui 1,5 miliardi connessi almeno una volta al giorno. Si afferma il social network ...

Mediaset vince causa contro Facebook : il social network condannato per violazione del diritto d’autore e diffamazione : Ha ospitato link non autorizzati sulle pagine della propria piattaforma: per la prima volta Faceboook viene condannata, in Italia, per violazione del diritto d’autore e per diffamazione. Il tribunale di Roma ha dato ragione a Mediaset che si era rivolta ai giudici dopo che, nel 2012, alcuni utenti anonimi avevano aperto una pagina Facebook dedicata a un cartoon trasmesso da Italia Uno, Kilari. Alcuni link della pagina conducevano da un ...

Rolenet GDR : il social network dei giochi di ruolo : Si crea un proprio personaggio e si sceglie un proprio mondo di cui far parte, ma tutti i personaggi, di qualsiasi forma, razza e tipo, si possono incontrare nel sito e far nascere così trame sempre ...