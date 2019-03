Ecco quando e quanto aumenteranno i prezzi dei veicoli Tesla

Visita fiscale Inps : certificato medico cartaceo è ammesso - Ecco quando : Visita fiscale Inps: certificato medico cartaceo è ammesso, ecco quando certificato medico cartaceo, quando si fa quando un lavoratore è assente per malattia e dunque soggetto a Visita fiscale Inps, deve recarsi dal suo medico di base (qui un articolo su deontologia del medico e diritti del paziente). Quest’ultimo deve infatti certificare lo stato di malattia tramite apposito certificato medico introduttivo che poi dovrà inoltrare per via ...

Rinnovo Mandzukic - è fatta fino al 2021 : Ecco quando guadagnerà : Rinnovo Mandzukic- Mario Mandzukic si prepara a diventare una vera e propria bandiera bianconera in vista del futuro. Di fatto, come evidenziato da “Gazzetta.it”, il croato avrebbe raggiunto un accordo di massima con la Juventus per il Rinnovo del contratto che lo legherà al club juventino fino al 2021. Primo tassello della società juventina in […] More

Cisti ovariche : Ecco quando ricorrere all’intervento chirurgico : Ci sono anche la Clinica Ostetrica e Ginecologica dell’Ospedale San Gerardo di Monza e l’Università di Milano-Bicocca tra i centri che hanno maggiormente contribuito al reclutamento e al monitoraggio di pazienti per lo studio più importante finora pubblicato sull’approccio di sorveglianza ecografica delle Cisti ovariche, condotto in dieci Paesi. Come emerso dallo studio, pubblicato su una della più autorevoli riviste in campo medico, “Lancet ...

“Ecco cosa succede quando non paghi le persone”. Il muratore è furioso e si vendica così : condannato a 4 anni di carcere : Il muratore 31enne Daiel Neagu ha distrutto i cottage appena costruiti, una serie di residenze per anziani in Gran Bretagna, per “vendicarsi” di un mancato pagamento di 7mila euro. Nel video, girato da Neagu stesso, si vede l’uomo salire sulla ruspa e radere al suolo gli edifici nuovi di zecca: “Che vi serva di lezione”. Il danno stimato è di un milione di sterline mentre Neagu è stato condannato a 4 anni di ...

Infortunio Douglas Costa - aggiornamenti : Ecco quando tornerà : Infortunio Douglas Costa- La Juventus e Massimiliano Allegri incrociano le dita in vista del ritorno di Champions League contro l’Atletico Madrid. Come annunciato in conferenza stampa da Massimiliano Allegri, il tecnico spera di recuperare Douglas Costa in occasione della super sfida contro l’Atletico Madrid. Un recupero che permetterebbe ai bianconeri di poter contare su un […] L'articolo Infortunio Douglas Costa, ...

Infortunio De Rossi - nuovo ko : Ecco quando tornerà in campo : Infortunio DE Rossi- Piove sul bagnato in casa Roma. Dopo la delusione di ieri sera a seguito dell’eliminazione dalla Champions League ad opera del Porto, la Roma dovrà fare i conti anche con il ko di Daniele De Rossi. Il capitano giallorosso ha alzato bandiera bianca sul finale del primo tempo. Altro brutto ko, ma […] More

CU 2019 NoiPa : data certificazione unica online - Ecco quando : CU 2019 NoiPa: data certificazione unica online, ecco quando certificazione unica 2019 su NoiPa, la data Pubblicati dall’Agenzia delle Entrate pochi giorni fa sia il modello 770 sia la certificazione unica per il 2019 e le relative istruzioni per la compilazione. CU 2019 NoiPa: le scadenze Sono ben 3 le scadenze per quanto riguarda la certificazione unica per il 2019. Nel caso in cui si scelga l’invio telematico all’Agenzia delle ...

?Le Ceneri 2019 : data e perché si festeggiano - Ecco quando sono : ?Le Ceneri 2019: data e perché si festeggiano, ecco quando sono data Ceneri 2019 e significato Mercoledì 6 marzo ricorre il giorno delle Ceneri 2019. Si tratta del primo giorno di Quaresima (qui il nostro articolo sulle date di Carnevale 2019). Principalmente si tratta di una festa cattolica di cui spiegheremo il significato. Dal punto di vista simbolico si tratta di un giorno di penitenza. Ceneri 2019, giorno di digiuno e ...

Emma Marrone si accascia a terra e piange durante un concerto : la sciatalgia colpisce quando meno te lo aspetti - Ecco sintomi e cause : Emma Marrone, durante un’esibizione a Roma, si è accasciata a terra piangendo. Come lei stessa ha dichiarato sui social, dopo essersi recata d’urgenza da un medico, si tratta di sciatalgia, o sciatica. La cantante ha ora bisogno di riposo, anche se non è nulla di grave. Un particolare movimento fatto sul palco le ha causato un forte risentimento alla schiena, provocandole una sciatalgia. Il dolore, a quanto pare, la costringerà a ...

Squalifica Simeone - spunta la data : Ecco quando arriverà la sentenza : Squalifica Simeone – Manca meno di una settimana alla gara di ritorno tra Juventus e Atletico Madrid. I bianconeri devono ribaltare lo 0-2 dell’andata per accedere ai quarti di Champions League. I ‘Colchoneros’ potrebbero dover fare a meno del tecnico Simeone, a causa dell’ormai celebre gesto in panchina nella gara del ‘Wanda Metropolitano’. La Uefa prenderà una decisione nella giornata di […] More

Francesco Monte Torna in TV. Ecco Dove e Quando! : Buone notizie per i fan d Francesco Monte. L’ex tronista è pronto a Tornare in tv. Ecco quando e Dove potremo rivedere il bel tarantino sul piccolo schermo. Buone notizie per i fan di Francesco Monte. Dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip e la successiva intervista al rotocalco Verissimo l’ex tronista sembrava essere sparito dal piccolo schermo, forse per dedicarsi maggiormente alla sua vita privata e coltivare così la sua ...

Ecco il cane-robot - quando la tecnologia supera la serie tv... : E' stato infatti presentato l'aggiornamento del robot, chiamato in realtà 'ghepardo' dagli scienziati, che sta sconvolgendo le timeline di Facebook di mezzo mondo. Il 'piccolino' pesa soltanto 9 ...

CU 2019 NoiPa : data certificazione unica online - Ecco quando : CU 2019 NoiPa: data certificazione unica online, ecco quando certificazione unica 2019 su NoiPa, la data Pubblicati dall’Agenzia delle Entrate pochi giorni fa sia il modello 770 sia la certificazione unica per il 2019 e le relative istruzioni per la compilazione. CU 2019 NoiPa: le scadenze Sono ben 3 le scadenze per quanto riguarda la certificazione unica per il 2019. Nel caso in cui si scelga l’invio telematico all’Agenzia delle ...

?Le Ceneri 2019 : data e perché si festeggiano - Ecco quando sono : ?Le Ceneri 2019: data e perché si festeggiano, ecco quando sono data Ceneri 2019 e significato Mercoledì 6 marzo ricorre il giorno delle Ceneri 2019. Si tratta del primo giorno di Quaresima (qui il nostro articolo sulle date di Carnevale 2019). Principalmente si tratta di una festa cattolica di cui spiegheremo il significato. Dal punto di vista simbolico si tratta di un giorno di penitenza. Ceneri 2019, giorno di digiuno e ...