Quella con Putin non è un'amicizia, ma una semplice conoscenza, favorita anche dal fatto che lui è presidente onorario della Federazione internazionale dello judo e io ne sono ambasciatore nel mondo.

AlBano nella black list ucraina : «Minaccia la sicurezza nazionale» : Albano Carrisi Da cantante a pericolo pubblico. Sembra incredibile, ma in ucraina Albano Carrisi è considerato una minaccia alla sicurezza nazionale. Le mai nascoste simpatie filo-russe dell’artista pugliese hanno con ogni evidenza influito sulla decisione del Ministero della Cultura di Kiev, che – in base alle richieste del Consiglio di sicurezza e Difesa nazionale dell’ucraina, dei servizi di sicurezza ucraini e del Consiglio ...

Al Bano nella 'lista nera' dell' Ucrania : sarebbe una minaccia per la nazione : Il famoso cantante pugliese AlBano Carrisi conosciuto al grande pubblico con il nome di Al Bano è stato inserito in una 'lista nera' da parte del Ministero della Cultura ucraino. Si tratta, in pratica, di un elenco di persone non desiderate in Ucraina, che viene sistematicamente aggiornato in base a precise richieste del Consiglio di Sicurezza e della Difesa nazionale del Paese. Al Bano persona non desiderata in Ucraina La decisione del governo ...

Al Bano nella lista nera dell’Ucraina - Romina su Instagram dice addio al suo cane : Al Bano finisce nella lista nera della Ucraina come “minaccia alla sicurezza nazionale”, mentre Romina Power dà notizia su Instagram della morte del cagnolino Jazz. Un momento non proprio brillante per l’ex coppia. Ma procediamo con ordine. Secondo quanto riportato dall’Ansa, il ministero della Cultura ucraino ha inserito Al Bano nella black list degli individui considerati una minaccia alla sicurezza nazionale. nella ...

una minaccia per la sicurezza nazionale : l'Ucraina mette Al Bano nella lista nera : Non ho mai fatto politica", ha spiegato il cantante pugliese all' Adnkronos . "Se qualcuno merita di essere nominato in positivo io lo faccio", ha ribadito riferendosi a Punin. "Non ho mai fatto ...

Al Bano nella lista nera Ucraina : "Minaccia per la sicurezza nazionale" : Comunque, arrivata la notizia il cantante ha detto ' Non ho mai fatto politica, ma se Putin è bravo lo dico. Non ho mai detto una parola contro l'Ucraina. Mai fatto neanche un apprezzamento. È ...

Al Bano nella lista nera dell’Ucraina per minaccia alla sicurezza - la sua risposta : “Non ho mai detto una parola contro l’Ucraina. Mai fatto neanche un apprezzamento. È inaccettabile che proprio io che canto da sempre la pace ora venga trattato come un terrorista. Non ho mai posseduto armi, neanche quelle mentali”. Al Bano Carrisi commenta con Agi il fatto che il ministero della Cultura ucraino lo abbia inserito nella lista nera degli individui considerati una minaccia alla sicurezza nazionale. “Chiamerò ...

Al Bano annuncia un nuovo album con Romina - ma l'Ucraina lo mette nella lista nera : Al Bano Carrisi non può più andare in Ucraina. Il paese dell'est Europa infatti ha inserito il cantante italiano nella lista degli individui considerati una minaccia per la sicurezza nazionale. Il motivo? Le sue posizioni filorusse. La lista nera viene redatta dal ministero della Cultura ucraino, in base alle richieste del Consiglio di Sicurezza e Difesa nazionale del Paese, del Consiglio della Tv e Radio Nazionali e dai servizi di sicurezza. ...

Al Bano Carrisi è una 'minaccia alla sicurezza nazionale' : l'Ucraina lo inserisce nella lista nera : una minaccia per la sicrezza nazionale in Ucraina . Il ministero della Cultura ucraino ha inserito il cantante AlBano Carrisi, Al Bano, nella lista degli individui che considera una minaccia alla ...

L'Ucraina inserisce Al Bano Carrisi nella lista nera : 'Pericoloso per sicurezza nazionale' : Una notizia che ha colto tutti di sorpresa quella relativa al cantante pugliese, originario di Cellino San Marco (Brindisi), Al Bano Carrisi, che è stato iscritto infatti nella black list degli individui considerati pericolosi per L'Ucraina. Il Ministero della Cultura del Paese lo considera una "minaccia nazionale". Il cantante famoso anche nell'allora Unione Sovietica Secondo quanto riferito dall'agenzia di stampa italiana Ansa, sia Al Bano, ...