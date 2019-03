Aereo caduto, Cina:stop a Boeing 737max

Le compagnie aeree cinesi hanno ricevuto l'ordine di sospendere l'uso deidopo l'incidente di ieri che ha coinvolto l'Ethiopian airlines e causato la morte di 157 persone. Lo rivela la rivista finanziaria cinese Caijing, citando fonti vicine alla Civil aviation administration of China, l'authority di settore. L'incidente di ieri è il secondo per il8, a 5 mesi da quello della Lion air verificatosi in Indonesia, nel quale persero la vita 189 persone.(Di lunedì 11 marzo 2019)

TgrSicilia : Morto Sebastiano #Tusa, era a bordo dell'aereo caduto in #Etiopia. L'assessore regionale alla Cultura era fra gli o… - Corriere : Su quell’aereo caduto il volto buono del nostro Paese - repubblica : Aereo caduto in Etiopia: morti otto italiani, tra loro un archeologo, cooperanti e due funzionarie Onu -