Scozia | bimba morì soffocata a causa di un giocattolo | la madre | ' Genitori state attenti'

Blastingnews

(Di domenica 10 marzo 2019) Inunadi appena 18 mesi, un anno fa, fu trovata morta nel proprio lettino,dal suo orsacchiotto preferito. La mamma della piccina, ad un anno dalla tragedia, si rivolge a tutti iaffinché rispettino tutte le misure di sicurezza nella gestione del sonno dei figli.La tragedia della piccola Connie Rose La, messa a dormire come tutte le sere insieme al suo orsacchiotto preferito, trovò la morte nel suo lettino nella casa in, proprio adi quel peluche dal quale non si separava mai. Nel sonno la bambina si girò e il suo volto finì contro l'orsacchiotto.La piccola finì per andare in crisi respiratoria enel suo stesso lettino. Lanon si è accorse di nulla fino al mattino dopo, quando andò a svegliare sua figlia e si rese conto che qualcosa non andava per il verso giusto. La bambina giaceva infatti nel suo lettino, priva di ...

tpi : Bimba di 18 mesi muore soffocata dal suo peluche preferito - positanonews : Scozia, bimba di 18 mesi morta soffocata nel sonno dal suo orsacchiotto preferito tra le #news… - positanonews : Scozia, bimba di 18 mesi morta soffocata nel sonno dal suo orsacchiotto preferito - -