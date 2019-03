Napoli | tre top club sulle tracce di Insigne

Rapinato a 12 anni nel cuore di Napoli : denunciati tre minorenni : Tre minorenni sono stati denunciati in stato di libertà questa notte dagli agenti del commissariato Montecalvario per il reato di tentata rapina aggravata in concorso. I fatti si sono svolti nella ...

Sassuolo-Napoli : probabili formazioni - quote e diretta tv o streaming : Sassuolo-Napoli: probabili formazioni, quote e diretta Tv o streaming Sassuolo e Napoli saranno avversarie nella 27a giornata della Serie A 2018/2019. Domenica 10 Marzo 2019, alle ore 18.00 si accenderanno i riflettori del Mapei Stadium di Reggio Emilia. Sassuolo-Napoli: come arrivano i neroverdi Partiamo dalla squadra di casa. Il Sassuolo sta attraversando un brutto periodo di forma ma tutto sommato la squadra di Roberto De Zerbi non ...

Napoli - violentata in Circumvesuviana - i tre giovani si difendono : 'Era condiscendente' : Continua ad alimentare molte polemiche e discussioni la terribile vicenda del presunto stupro di gruppo avvenuto in provincia di Napoli nei giorni scorsi. La ragazza che sarebbe stata violentata all'interno dell'ascensore della stazione Circumvesuviana a San Giorgio a Cremano, spera di ottenere giustizia, ma nel frattempo i tre protagonisti della violenza continuano a difendersi e a sostenere che si sia trattato di rapporti consenzienti. Secondo ...

Napoli - San Giorgio : applausi e pianti per i tre accusati di violenza su una ragazza : In questi giorni nel napoletano, precisamente nella zona di San Giorgio a Cremano, si è consumato un caso di violenza sessuale ai danni di una ragazza di 24 anni nell'ascensore della circumvesuviana. Gli aggressori sono stati tre e sono stati tutti riconosciuti. Si tratta di Antonio Cozzolino, Alessandro Sbrescia e Raffaele Borrelli. I tre protagonisti della vicenda sono stati trattenuti in commissariato dalle ore 2.00 alle ore 8.30 del mattino. ...

Il Napoli si riscatta in Europa League - tre gol al Salisburgo e quarti ipotecati : Napoli. Buona la prima per il Napoli che batte 3-0 il Salisburgo nella gara di andata degli ottavi di finale di Europa League. Allo Stadio San Paolo le reti di Milik, Fabian Ruiz e l'autogol di ...

Il Napoli va - tre gol al Salisburgo : gli azzurri prenotano i quarti : Napoli-Salisburgo 3-0 nella partita di andata degli ottavi di finale dell'Europa League. Milik si sblocca in Europa, poi un gran gol di Fabiàn e il suggello con un'autorete....

