Inter | tifoso chiede la maglia a Keita con uno striscione di auguri Lui lo fa felice

Inter - il tifoso fa gli auguri a Keita : maglia in regalo : "Basta chiedere" scrive l' Inter su Twitter. E in effetti è andata così: un tifoso ha portato a San Siro uno striscione con scritto "auguri Baldé, mi regali la maglia? ". Baldé è ovviamente Keita, ...

Le notizie del giorno – Accoltellato un tifoso - le ultime tesissime ore in casa Inter e Roma : Le notizie del giorno – L’Inter si prepara per la gara di campionato contro la Spal, i nerazzurri non possono fallire l’obiettivo con i tre punti per non rischiare di compromettere la corsa alla Champions League. Per Luciano Spalletti a tenere banco il caso Mauro Icardi, l’argentino stamattina non si è allenato con il resto della squadra ad al momento è un separato in casa. Nelle ultime ore però importanti novità e clamoroso colpo di ...

Ultrà Inter morto - tifoso napoletano : 'Non l'ho investito - era già a terra' : 'Non l'ho investito io, quando sono passato il corpo era già a terra, io sono passato dopo l'investimento'. Così, in sostanza, come riferito dal suo legale Emilio Coppola, un giovane Ultrà napoletano, ...

Il caso del tifoso romanista Intervistato da Sky nel dopopartita : Partendo dall'assunto che ci sono top club europei amati in tutto il mondo da anni che hanno una fan base consolidata, praticamente inarrivabile, la strategia digitale della Roma ha messo nel mirino ...

Il caso del tifoso romanista Intervistato da Sky nel dopopartita : “Eccoci qua col migliore in campo della partita, ma prima di entrare nei contenuti tattici della partita, partiamo dalle tue emozioni”. Nel dopo partita di Roma-Bologna, a bordo campo, il telecronista di Sky, Angelo Mangiante, intervista con la consueta, entusiasta, professionalità un protagonista dell'incontro, proprio come fosse un calciatore. Che, sudato per lo sforzo e la tensione, mentre saluta amici e parenti, gli racconta le emozioni, le ...

Roma - gag sui social : quando l'Intervista la fa un tifoso... VIDEO : L'obiettivo a breve , e lungo termine, è quello di rendere il brand Roma tra i più riconoscibili al mondo . Così il club cerca di intrattenere i follower per creare engagement . In parole semplici ...

Zaniolo e i post da tifoso della Juventus. Esultanza alla CR7 ai tempi dell'Inter : Il Corriere dello Sport, tra l'altro, ha svelato come Zaniolo sia tifoso della Juventus dato che è il quotidiano romano è andato a ripescare alcuni tweet del ragazzo quando festeggiò lo Scudetto ...

Tifoso morto prima di Inter-Napoli - torna libero l'ultrà Luca Da Ros : Milano, 11 febbraio 2019 - torna l ibero Luca Da Ros, uno dei sei ultrà arrestati nell'inchiesta milanese sugli scontri dello scorso 26 dicembre prima di Inter-Napoli, nei quali ha perso la vita ...

Ultrà ucciso prima di Inter-Napoli - torna libero il primo tifoso pentito : torna libero Luca Da Ros, uno dei sei Ultrà arrestati nell'inchiesta milanese sugli scontri dello scorso 26 dicembre prima di Inter- Napoli, nei quali ha perso la vita Daniele Belardinelli. Da Ros, ...

Morto tifoso Inter - torna libero ultras Da Ros : Morto tifoso Inter – Importanti aggiornamenti sulla morte dell’ultras Daniele Belardinelli. Nelle ultime ore secondo quanto riporta l’Ansa torna libero Luca Da Ros, uno dei sei ultras arrestati nell’inchiesta milanese sugli scontri dello scorso 26 dicembre prima della gara di campionato Inter-Napoli. Da Ros era stato scarcerato già nelle scorse settimane dopo aver collaborato con i magistrati, adesso sono stati ...

Esclusiva NS – La Voce del Tifoso : Intervista a Solo Ed Esclusivamente Inter : La Notizia Sportiva non è Solo un blog di calcio, ma è anche la Voce del Tifoso, quel Tifoso che spesso vuole esprimere le sue opinioni e per farlo usa il mondo dei social, Intervistiamo oggi in Esclusiva per noi il fondatore di Solo ED EsclusivaMENTE Inter una potenza nerazzurra sul web.Solo ed Esclusivamente Inter è nata nel luglio 2013. Il fondatore è Antonio ed è lui che ringraziamo per la concessione dell’Intervista.Come nasce ...

Tifoso morto prima di Inter-Napoli - stop perizia sulle auto sequestrate : La Procura della Repubblica di Milano ha sospeso gli accertamenti tecnici irripetibili in programma domani a Napoli sulle cinque vetture sequestrate dalla Digos di Napoli nell'ambito delle indagini ...

Antonello : 'L'Inter non accetterà mai il razzismo. Qualche nostro tifoso non è stato un buon esempio' : LO SLOGAN - 'Fratelli del Mondo è il nostro slogan e non è una citazione banale. Il nostro scisma dal Milan è avvenuto per dare la possibilità agli stranieri di giocare a calcio. Inter-Napoli ha ...

Inter - a San Siro targa in memoria di un tifoso disabile : Ha commosso tutti la storia di Francesco Gallone, il tifoso dell’Inter malato di tetraparesi spastica, morto a soli 22 anni il 30 gennaio 2018, nella giornata di domani verrà ricordato a San Siro con una targa al primo anello arancio. Come ricorda l’assessore allo Sport del Comune di Milano Roberta Guaineri Francesco Gallone era “un grande tifoso Interista, un grande sportivo, capitano della squadra di wheel chair hockey ...