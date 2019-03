Fazio chiede una raccomandazione a Zingaretti | Vorrei fare il morto in

blogo

(Di domenica 10 marzo 2019) Fabioun'intercessione a Nicola, fratello di Luca, protagonista de Il Commissario Montalbano.Fabio'stempera' la lunga intervista a Nicola, ospite della puntata di domenica 10 marzo 2019, facendo al nuovo Segretario del PD una domanda faceta che chiama in causa il fratello, Luca, attore di teatro, cinema e tv, noto soprattutto per il ventennale ruolo del Commissario Salvo Montalbano. "Posso farle una domanda del tutto personale? Come si sente quando le chiedono 'Ah, ma lei è il fratello di Luca?" Rompe così il ghiaccio, che più volte ha ospitato Lucanel suo programma, ma trova solo con Nicola il 'coraggio' dire una "": "Iotantoil cadavere in una prossima puntata di Montalbano... Lo dico, eh. Magari lei può mettere una buona parola perché mi piacerebbe davveroilin una ...

