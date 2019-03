studiocataldi

(Di domenica 10 marzo 2019) ... nei pressi di alcuni semafori della città, stavano promuovendo, attraverso la distribuzione di volantini, alcuni spettacoli. A metà del 2018, sempre in Sicilia, il comune di Capaci , con l'ordinanza ...

AvvCanu : Condominio, multe per volantinaggio selvaggio - angelnolimits : Condominio, multe per volantinaggio selvaggio - StudioCataldi : Condominio, multe per volantinaggio selvaggio: di Gabriella Lax – Volantini pubblicitari… -