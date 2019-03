Albertino e la nuova radio m2o | ' Ci sarà una fascia sugli anni 90'

Albertino ha presentato la nuova m2o : fra chi se ne va il più deluso è Dino Brown : Da aprile prenderà il via la nuova m2o che sarà diretta a Albertino. La radio avrà un format del tutto diverso ed è stato lo stesso speaker a parlarne in diverse interviste, fra le quali se ne annovera una nella diretta Facebook di mercoledì, concessa alla prestigiosa rivista DJ Mag Italia. Del nuovo corso farà parte anche Walter Pizzulli, oggi a Discoradio. m2o avrà interventi rari e brevi Nell'intervista, realizzata anche grazie alle domande ...

Albertino svela la nuova m2o : "Sarà la mia radio dance - per tutti. E con i big mondiali al mixer" : Albertino, la storia di radio Deejay. E dalla dance. Dal primo aprile direttore di m2o. In un paese musicalmente asfittico, sarà come un lancio nello spazio. Un ritorno all'essenza del mezzo. La radio come fonte di arricchimento, non più come mero sottofondo. Un punto di riferimento per un 'moviment

