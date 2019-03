Video Juventus-Udinese | 4-1 | | highlights e gol della partita | Serie A

Juventus-Udinese - Kean impressiona anche Ronaldo : il gesto di CR7 a Dybala in panchina [Video] : Dybala e Cristiano Ronaldo approvano Kean: il gesto di CR7 dopo la seconda rete del giovane bianconero nell’anticipo di Serie A E’ Kean il protagonista indiscusso dell’anticipo di Serie A di questa sera tra Juventus e Udinese. Il 19enne attaccante nerazzurro ha deciso il match con due fantastiche reti nel primo tempo della sfida allo Stadium. In panchina, ad applaudire a Kean, Dybala e Cristiano Ronaldo, particolarmente ...

Juventus-Udinese gol Matuidi : poker bianconero -Video- : GOL Matuidi – Juventus Udinese,formazioni interessanti visto che ci sarà grande turnover. I bianconeri si troveranno di fronte a delle scelte davvero molto interessanti per cercare di riposare diversi calciatori importanti in vista della sfida contro l’Atletico Madrid di martedì prossimo. Sarà interessante capire quello che vedremo con la Juventus che ovviamente vuole vincere e […] More

Juventus-Udinese - Kean stratosferico : i Video della fantastica doppietta del 19enne azzurro : Kean mostruoso allo Stadium: le due reti segnate dal 19enne italiano nel primo tempo di Juventus-Udinese E’ Moise Kean il protagonista indiscusso del primo tempo dell’anticipo della 27ª giornata di Serie A tra Juventus e Udinese. Il 19enne attaccante bianconero e azzurro ha portato in vantaggio la Juventus con una prima rete all’11’ ed un fantastico raddoppio al 39′. Due reti mozzafiato che hanno fatto tremare ...

Marcelo-Juventus : “Hai firmato per la Juve?” - il brasiliano risponde -Video- : MARCELO JUVENTUS – Dopo Cristiano Ronaldo anche Marcelo lascerà la Madrid blanca per vestire il bianconero, almeno secondo i media. Il terzino brasiliano potrebbe arrivare a Torino a fine stagione, raggiungendo l’amico CR7. Nel frattempo El Chiringuito su Twitter posta un video interessante su Marcelo, che non smentisce le voci della sua firma con i bianconeri. Leggi […] More

Juventus - parata pazzesca di Perin su Cristiano Ronaldo [Video] : La Juventus continua la preparazione, in particolar modo due partite a distanza di pochi giorni per il club bianconero, la prima in campionato contro l’Udinese, previsto ampio turnover considerando lo scudetto già ipotecato, poi la fondamentale gara di Champions League contro l’Atletico Madrid, i bianconeri in campo per la gara di ritorno degli ottavi di finale e chiamati a ribaltare il 2-0 dell’andata. Allenamento ...

#GetReady - la Juventus lancia la remuntada/ Video - 'Dimenticate quanto successo...' : La Juventus lancia l'operazione remuntada con l'hashtag #GetReady e un Video da brivido su Twitter in vista del ritorno contro l'Atletico Madrid