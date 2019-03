Sono stati individuati i corpi di Daniele Nardi e Tom Ballard sul Nanga Parbat

Morti Daniele Nardi e Tom Ballard - «i corpi Sono stati individuati» : «Con grande dolore informo che le ricerche di Daniele Nardi e Tom Ballard sono terminate visto che Alex Txikon e la sua squadra hanno confermato che le sagome viste sul Mummery a circa 5.900...

Uomini e Donne - Luigi Mastroianni : "Non facevo altro che pensare a Irene - i momenti in villa Sono stati determinanti" : Luigi Mastroianni è stato uno dei protagonisti di quest'edizione di Uomini e Donne, il programma condotto da Maria De Filippi, in onda su Canale 5. Il 23enne catanese, durante lo speciale Uomini e Donne - La Scelta, ha deciso di uscire fuori dal programma con Irene Capuano che, ovviamente, gli ha risposto di sì.Intervistato da Uomini e Donne Magazine, Luigi e Irene hanno raccontato nei dettagli le prime settimane vissute insieme. Prima, ...

Sono stati revocati gli arresti domiciliari ai genitori di Matteo Renzi : Sono stati revocati gli arresti domiciliari a Tiziano Renzi e Laura Bovoli, genitori di Matteo Renzi: lo ha deciso il tribunale del riesame di Firenze, accogliendo la richiesta della difesa. Il tribunale ha comunque disposto l’interdizione dall’esercizio dell’attività imprenditoriale per otto

Ci Sono stati degli scontri al Muro del Pianto a Gerusalemme per la preghiere delle donne di “Women of the Wall” : Venerdì mattina ci sono stati degli scontri a Gerusalemme vicino al Muro del Pianto, quando centinaia di giovani ebrei ultra ortodossi hanno cercato di interrompere il momento di preghiera organizzato dalle donne di “Women of the Wall”, il movimento nato

Alpinisti dispersi sul Nanga Parbat : “I corpi avvistati Sono al 90% di Nardi e Ballard” : “Purtroppo al 90%, ma oserei dire anche di piu’, e’ l’immagine dei corpi di Daniele Nardi e Tom Ballard“: Agostino Da Polenza, coordinatore dall’Italia dei soccorsi sul Nanga Parbat, commenta con queste parole le immagini del telescopio usato dal basco Alex Txikon per osservare lo sperone Mummery. Le foto sono state scattate mercoledì e sono visibili due sagome che secondo Da Polenza potrebbero essere i corpi ...

Andrea Dovizioso MotoGP - GP Qatar 2019 : “In passato siamo stati veloci ma quest’anno gli avversari temibili Sono molti” : siamo alla vigilia del primo weekend del Mondiale 2019 di MotoGP. Sul tracciato di Losail (Qatar) si apriranno le danze e la curiosità su quel che accadrà sulla pista Qatariana è molta. I test che si sono tenuti su questo stesso tracciato e precedentemente in Malesia hanno dato delle indicazioni generali sui valori in campo ma è evidente che i team scopriranno le loro carte solo a partire da questo appuntamento. In questo senso, ci sono forti ...

Solo a febbraio più di 76mila migranti Sono entrati illegalmente negli Stati Uniti passando dal Messico : La polizia di frontiera degli Stati Uniti (CBP, la sua sigla in inglese) ha annunciato martedì che nel mese di febbraio più di 76mila migranti sono entrati illegalmente negli Stati Uniti passando per il Messico: era da 11 anni che

Diversi passeggeri di un volo della Virgin Atlantic atterrato a Londra si sono sentiti male e non Sono stati fatti sbarcare per più di un’ora : Diversi passeggeri di un volo della compagnia Virgin Atlantic proveniente da Barbados e atterrato all’aeroporto di Gatwick, a Londra, si sono sentiti male durante il viaggio e sono stati fatti rimanere a bordo per più di un’ora dopo l’atterraggio. L’aereo

Ambiente - commissari ILVA : “Non Sono stati superati i limiti di emissioni” : “I dati di qualità dell’aria non hanno evidenziato il superamenti dei limiti delle emissioni nelle aree interne allo stabilimento. Non c’è stato nessun superamento delle polveri e altri potenziali inquinanti“: lo hanno spiegato i commissari straordinari dell’ILVA Enrico Laghi, Piero Gnudi e Corrado Carrubba, ascoltati dalla Commissione Ambiente della Camera, in risposta ai deputati che chiedono chiarimenti rispetto ...

Tre uomini Sono stati arrestati per aver violentato una donna nella stazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano : Tre uomini sono stati arrestati per aver violentato una donna il 5 marzo a San Giorgio a Cremano, vicino a Napoli, in un ascensore della stazione della Circumvesuviana, la rete ferroviaria che collega il capoluogo campano con le città limitrofe che

Milano - sgominate baby gang specializzate nelle rapine : 14 arrestati - 9 Sono minorenni : I carabinieri del comando provinciale di Milano hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare, emessa dal gip del tribunale per i minorenni di Milano, nei confronti di 9 minori, di cui 8 in ...

Tre stupratori italiani latitanti Sono stati catturati a Santo Domingo : Tre stupratori italiani, latitanti nella Repubblica Dominicana, sono stati arrestati dalla Polizia e rientreranno in Italia grazie ad un'operazione condotta dagli agenti del Servizio centrale operativo, della Squadra mobile di Brescia e del Servizio per la cooperazione internazionale di polizia, con la collaborazione della polizia locale. Il viaggio nella Repubblica Dominicana ha consentito ai poliziotti italiani di catturare anche altri ...

Tre giovani Sono stati fermati per lo stupro nella Circumvesuviana : Tre ragazzi tra i 18 e i 20 anni sono stati fermati per lo stupro nella stazione di San Giorgio a Cremano della Circumvesuviana, treno locale che collega Napoli con l'hinterland intorno al Vesuvio. All'individuazione dei presunti responsabili della violenza su una 24enne con problemi psichici hanno contribuito sia il racconto della ragazza, che aveva già detto agli investigatori di conoscere indirettamente uno degli aggressori, che le ...