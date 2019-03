Mirabelli | “Gattuso? I cinesi sono svenuti”

milanworld

(Di sabato 9 marzo 2019) Massimilianoè stato intervistato da Radio Deejay nel programma radiofonico condotto da Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni. L’ex direttore sportivo del Milan ha parlato soprattutto della sua esperienza in rossonero e dell’attuale tecnico Rino Gattuso. In basso le sue dichiarazioni.“Nell’undici titolare del Milan adesso ciKessié, Calhanoglu, Rodriguez, Musacchio, Conti, Biglia, senza contare Gattuso. Qualcuno buono l’ho preso – la battuta di, il quale prosegue –. Su Rino nessuno della stampa si aspettava un simile rendimento. Quando ciin ballo delle responsabilità è tutto diverso. Io mi giocavo qualcosa di importante con questa scelta”.“La dirigenza cinese mi disse di prendere chi volevo in panchina, ma quando feci il nome di Gattuso erano quasi svenuti. Dissero che avremmo dato un segnale sbagliato, di ...

infoitsport : Mirabelli: 'Messe le basi al Milan. Gattuso? Feci svenire i cinesi' - infoitsport : Mirabelli: 'I cinesi svennero quando scelsi Gattuso. Icardi sbaglia ad affidarsi troppo a Wanda' - infoitsport : Mirabelli: “Gattuso? I cinesi mi dissero che avremmo dato un segnale sbagliato” -