L’Inter festeggia i 111 anni di storia | i nerazzurri sono una delle poche squadre

L’Inter festeggia il Capodanno Cinese al Meazza : Si avvicina il Capodanno Cinese ed in occasione del match casalingo di domenica contro il Bologna, i nerazzurri indosseranno una maglia speciale dedicata alle celebrazioni per l’anno del Maiale che prenderanno il via martedì 5 febbraio.Per la prima volta un club di Serie A scenderà in campo in un match ufficiale con i nomi cinesi dei calciatori stampati sul retro delle maglie da gioco.Un evento unico per i nerazzurri, prima volta al ...